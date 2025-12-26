सीरिया के होम्स शहर में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है

सीरिया में मस्जिद के भीतर बम धमाके में 8 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

लेखन आबिद खान 07:05 pm Dec 26, 202507:05 pm

क्या है खबर?

सीरिया के होम्स में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में भीषण बम धमाका हुआ। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 21 घायल हुए हैं। ये धमाका नमाज के दौरान होम्स के वादी अल-दहब क्षेत्र में स्थित इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में हुआ। ये मुख्य रूप से अलावी बहुल क्षेत्र है। मस्जिद का इस्तेमाल युद्ध से तबाह इलाके में सभाओं और मानवीय सहायता बांटने के केंद्र के तौर पर होता है।