सीरिया में मस्जिद के भीतर बम धमाके में 8 की मौत, 20 से ज्यादा घायल
क्या है खबर?
सीरिया के होम्स में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में भीषण बम धमाका हुआ। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 21 घायल हुए हैं। ये धमाका नमाज के दौरान होम्स के वादी अल-दहब क्षेत्र में स्थित इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में हुआ। ये मुख्य रूप से अलावी बहुल क्षेत्र है। मस्जिद का इस्तेमाल युद्ध से तबाह इलाके में सभाओं और मानवीय सहायता बांटने के केंद्र के तौर पर होता है।
धमाका
मस्जिद में विस्फोटक लगाए जाने की आशंका- प्रारंभिक जांच
सीरियाई समाचार एजेंसी सना ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि मस्जिद के अंदर विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि मस्जिद के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। वहीं, मस्जिद से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कालीनों पर खून फैला हुआ है, दीवारों में छेद हो गए हैं और खिड़कियां-दरवाजे टूट गए हैं।
बयान
विदेश मंत्रालय ने कहा- ये कायरतापूर्व आपराधिक कृत्य
सीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह कायरतापूर्ण कृत्य मानवीय-नैतिक मूल्यों पर हमला है, जो सुरक्षा-स्थिरता को कमजोर करने और अराजकता फैलाने की निराशाजनक कोशिशों के संदर्भ में हुआ है। सीरिया आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने में अपने मजबूत रुख को दोहराता है और जोर देता है कि ऐसे अपराध सरकार को सुरक्षा मजबूत करने, नागरिकों की रक्षा करने और इन कृत्यों में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को जारी रखने से रोक नहीं पाएंगे।"