डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने के लिए G-7 पर दबाव डालेंगे (फाइल तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की बना रहे योजना, G-7 पर डालेंगे दबाव

लेखन गजेंद्र 10:37 am Sep 12, 202510:37 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने के चलते भारत और चीन से इस कदर नाराज हैं कि वे अन्य देशों पर भी दोनों देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन अब G-7 देशों पर भी भारत-चीन पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव बना रहा है ताकि मॉस्को को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके। इस विषय पर शुक्रवार को बातचीत होगी।