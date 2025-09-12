अमेरिका में विवाद के बाद भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या, पत्नी-बेटे के सामने सिर काटा

अमेरिका में टेक्सास राज्य के डलास शहर में स्थित एक मोटल में भारतीय नागरिक की बड़ी बेहरमी से हत्या कर दी गई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना 10 सितंबर की सुबह सैमुएल बुलेवार्ड स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल की है। मृतक कर्नाटक राज्य के चंद्रा नागमल्लैया (50) हैं, जो पिछले दो-तीन वर्षों से मोटल का प्रबंधन कर रहे थे। हत्यारोपी उसी मोटल का 37 वर्षीय कर्मचारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

हत्या मोटल कर्मचारी ने क्यों की भारतीय की हत्या? दोनों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ, जब नागमल्लैया ने कोबोस को टूटी हुई वाशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने को कहा था। इसके बाद बहस बढ़ गई और कोबोस ने नागमल्लैया पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और मोटल के मुख्य कार्यालय की ओर उसका पीछा किया। इसके बाद आरोपी ने नागमल्लैया का सिर काटकर उसे पार्किंग तक लात मारी और कूड़ेदान में डाल दिया। घटना के समय नागमल्लैया की पत्नी और बेटे वहीं खड़े थे।

हत्या इस बात से चिड़ गया था कोबोस फॉक्स न्यूज के मुताबिक, नागमल्लैया ने कमरे की सफाई के दौरान महिला सहकर्मी से कहा कि वह कोबोस को बताए कि टूटी वाशिंग मशीन का इस्तेमाल न करे। कोबोस इस बात से नाराज हो गया कि नागमल्लैया ने उसे न कहकर अनुवादक का काम कर रही महिला सहकर्मी के जरिए बात की। तभी उसने कुल्हाड़ी निकालकर नागमल्लैया को दौड़ा लिया। चाकू मारने के बाद उसने कुल्हाड़ी से तब तक वार किया, जब तक सिर धड़ से अलग नहीं हो गया।

जांच घटना का हृदयविदारक वीडियो वायरल घटना का हृदयविदारक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें नागमल्लैया का कटा हुआ सिर फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ सड़क पर गिरता है, जिसे कोबोस उठाकर कूड़ेदान में डाल देता है। डलास पुलिस ने कोबोस को गिरफ्तार कर लिया है वह क्यूबा का नागरिक है। उसे बिना जमानत के आव्रजन हिरासत में रखा गया है। वह पहले भी एक हत्या मामले में फ्लोरिडा और ह्यूस्टन में गिरफ्तार हो चुका है और कैलिफोर्निया में दोषी ठहराया गया था।