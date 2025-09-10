ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने और व्यापार समझौते को लेकर उत्सुकता जता रहे हैं और दूसरी तरफ भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ थोपने की योजना पर काम भी कर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) से आग्रह किया है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाए। रॉयटर्स ने मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी और एक यूरोपीय राजनयिक के हवाले से यह जानकारी दी।

योजना वाशिंगटन में EU अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए दी गई जानकारी रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संघ के प्रतिबंध दूत डेविड ओ'सुलिवन और अन्य यूरोपीय संघ के अधिकारियों को राष्ट्रपति ट्रंप का अनुरोध एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बताया गया है। इस समय यूरोपीय संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिबंधों से संबंध समन्वय पर चर्चा के लिए वाशिंगटन में है। EU के राजनयिक ने कहा कि अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर आङ अमेरिका के अनुरोध पर ध्यान दे तो वह भी इसी प्रकार के टैरिफ लगाने को तैयार है।

टैरिफ जब तक तेल खरीदना बंद नहीं, तब तक टैरिफ रिपोर्ट के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय साझेदार हमारे साथ आगे आएंगे। ट्रंप ने वार्ताकारों से कहा कि साफ नजरिया यह है कि हम सभी नाटकीय टैरिफ लगाएं और टैरिफ को तब तक जारी रखें, जब तक कि चीन तेल खरीदना बंद करने के लिए सहमत न हो जाए और वास्तव में तेल को अन्यत्र ले जाने के लिए अन्य कोई जगह नहीं है।

चिंता EU द्वितीयक टैरिफ लगाने को तैयार, लेकिन चिंता सामने फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर संभावित द्वितीयक प्रतिबंधों पर भी विचार कर रही हैं, लेकिन उनके बीजिंग और नई दिल्ली के साथ व्यापक व्यापारिक संबंधों को देखते हुए चिंताएं बनी हुई हैं। बता दें, ट्रंप ने यह अनुरोध, पिछले सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में हुई बैठक के बाद किया है।