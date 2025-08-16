डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्धविराम पर दिया अहम बयान, कहा- अब जेलेंस्की पर है निर्भर

बयान ट्रंप ने क्या दिया बयान? अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, "अब यह वास्तव में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर करता है कि वे युद्धविराम समझौते को पूरा करें। मैं यह भी कहूंगा कि यूरोपीय देशों को भी इसमें थोड़ा सा शामिल होना होगा, लेकिन यह राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर है। अगर वे चाहेंगे, तो मैं अगली बैठक में मौजूद रहूंगा।" उन्होंने कहा, "जेलेंस्की अलास्का की बातचीत को आगे बढ़ाएं और जंग को खत्म करने के लिए समझौता सुनिश्चित करें।"

तारीफ ट्रंप ने पुतिन को बताया मजबूत व्यक्ति ट्रंप ने कहा, "देखिए, रूस एक बड़ी शक्ति है, और वे (यूक्रेन) नहीं हैं। आप जानते हैं, वह (पुतिन) एक मजबूत व्यक्ति हैं, वह इन सभी मुद्दों पर बेहद सख्त हैं, लेकिन यह मुलाकात दो बेहद अहम देशों के बीच बेहद गर्मजोशी भरी रही है। जब वे साथ मिलकर काम करते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि हम समझौते के काफी करीब आ गए हैं। अब देखिए, यूक्रेन को इसके लिए सहमत होना ही होगा।"

निशाना ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडन पर भी साधा निशाना ट्रंप ने संकट से निपटने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के तरीके की आलोचना करते हुए कहा, "यूक्रेन संभवतः रूस के साथ समझौते पर सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने अरबों डॉलर की सैन्य सहायता का जिक्र कर पैसे को कैंडी की तरह बांटा था।" उन्होंने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि वह यूक्रेन में शांति लाने के लिए त्रिपक्षीय बैठक में उपस्थित रहें। अमेरिका की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है।

जानकारी ट्रंप ने जेलेंस्की को क्या दिया संदेश? पुतिन के साथ बैठक के बाद जेलेंस्की के नाम संदेश के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "समझौता कर लो। अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद अगला कदम जेलेंस्की, यूरोपीय देश और अन्य NATO नेताओं के साथ बातचीत करना रहेगा।

बैठक ट्रंप-पुतिन की बैठक से क्या हासिल हुआ? बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन का गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए स्वागत किया और फिर 3 घंटे तक चर्चा की, लेकिन वार्ता लड़ाई को रोकने के लिए किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, "हमारी बैठक बेहद फलदायी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। अब बस कुछ ही बिंदु बचे हैं। हम उस मुकाम तक (यूक्रेन के साथ युद्धविराम) नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे पास वहां पहुंचने की अच्छी संभावना है।"