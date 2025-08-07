डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक तय, जल्द होगी घोषणा 

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द होगी बैठक

लेखन गजेंद्र 02:29 pm Aug 07, 202502:29 pm

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही बैठक होगी। यह जानकारी पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने दी है। अमेरिका में रूस के पूर्व राजदूत उशाकोव ने गुरुवार को बताया कि पुतिन जल्द ही ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी चल रही हैं और आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। उशाकोव ने तारीख और समय की जानकारी नहीं दी है। उधर, ट्रंप प्रशासन भी तैयारी कर रहा है।