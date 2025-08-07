डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक तय, जल्द होगी घोषणा
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही बैठक होगी। यह जानकारी पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने दी है। अमेरिका में रूस के पूर्व राजदूत उशाकोव ने गुरुवार को बताया कि पुतिन जल्द ही ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी चल रही हैं और आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। उशाकोव ने तारीख और समय की जानकारी नहीं दी है। उधर, ट्रंप प्रशासन भी तैयारी कर रहा है।
मुलाकात
ट्रंप ने भी प्रशासन को निर्देश दिए
रूसी समाचार एजेंसी TASS ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से बताया कि ट्रंप ने अपने प्रशासन को पुतिन के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ तत्काल बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा था कि ट्रंप अगले सप्ताह ही पुतिन से बैठक करेंगे, जिसके तुरंत बाद जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक होगी।
संबंध
ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति पति बनने के बाद पहली मुलाकात
अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की तारीख पक्की हो जाती है, तो यह पुतिन की ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात होगी। ट्रंप के फरवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन ने अब तक उनसे मुलाकात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ बधाई संदेश भेजा था। मुलाकात के जरिए यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच संघर्ष विराम की कोशिश की जाएगी। ट्रंप रूस पर दबाव बनाने के लिए उसके व्यापारिक साझेदारों टैरिफ लगा रहे हैं।