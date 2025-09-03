चीन ने सैन्य परेड में परमाणु मिसाइल और आधुनिक ड्रोन समेत किन हथियारों का प्रदर्शन किया?

चीन की राजधानी बीजिंग में आज 'विक्ट्री डे परेड' हुई। इसमें चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की मौजूदगी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ नए-नवेले हथियार तो कुछ पुराने हथियारों के नए संस्करणों को दुनिया के सामने पेश किया। इनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। आइए जानते हैं परेड में कौन-कौनसे हथियार नजर आए।

DF-61 सबसे ज्यादा चर्चा में बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग-61 परेड के बाद सोशल मीडिया पर इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग-61 (DF-61) की खूब चर्चा है। BBC के मुताबिक, ये मिसाइल चीन के उत्तरी साइलो फील्ड्स (जमीन के अंदर) से दागे जाने के लिए डिजाइन की गई है। ये मिसाइल एक साथ 12 हथियार ले जा सकती है। मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इस सड़क मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इन्हें अलग-अलग स्थानों से भी दागा जा सकता है।

DF-5C DF-5C की जद में पूरी दुनिया चीन ने डोंगफेंग मिसाइल के नए संस्करण DF-5C को भी परेड में प्रदर्शित किया। तरल ईंधन से चलने वाली ये मिसाइल एक ही लक्ष्य पर कई हथियार दागने में सक्षम है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी लगभग पूरी दुनिया तक ये मिसाइल हमला कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा (मैक 10) है।

मिसाइलें पहली बार दुनिया के सामने आईं ये चीनी मिसाइलें चीन ने पहली बार YJ-15, YJ-17, YJ-19, और YJ-20 मिसाइलों को पेश किया है। इन्हें विशेष रूप से जहाजों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। YJ-15 सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे हवाई जहाज, पनडुब्बी और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। YJ-17 बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। YJ-19 मेक 6-10 की गति से हमला करने में सक्षम है। YJ-20 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का मिश्रण है।

ड्रोन पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन भी दिखे परेड में पहली बार चीन के दो बड़े पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन दिखाए गए। इन्हें छुपकर निगरानी, हमला और समुद्री केबलों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। 18 मीटर लंबा AJX-002 नामक एक ड्रोन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये 18 से 20 मीटर की गहराई तक पानी में जाकर दुश्मन के जहाजों या पनडुब्बियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन इस तरह के 5 अन्य ड्रोन का भी परीक्षण कर रहा है।

लेजर दुश्मन के पायलटों को अंधा कर सकता है नया लेजर हथियार चीन ने परेड में LY-1 नामक एक बहुप्रतीक्षित लेजर हथियार को दुनिया के सामने पेश किया। 8 पहियों वाले HZ-155 बख़्तरबंद ट्रक पर लगा ये हथियार अपनी शक्तिशाली लेजर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर सकता है या जला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी लेजर दुश्मन के लड़ाकू विमानों के पायलटों को अंधा भी कर सकती है। इसके अलावा परेड में कई नए तरह के स्मार्ट ड्रोन और जेट भी पहली बार नजर आए।