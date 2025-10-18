बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज: तौहीद हृदोय ने जड़ा वनडे करियर का 11वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। उसे 8 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए हृदोय ने नजमुल हुसैन शांतो (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इसके बाद उन्होंने महिदुल इस्लाम अंकोन (46) के साथ 36 रनों की साझेदारी निभाई। हृदाेय पारी में 90 गेंदों में 3 चौकों से 51 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

कैसा रहा है हृदोय का वनडे करियर?

हृदोय ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2023 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 42 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 38 पारियों में 35.00 की औसत और 78.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,225 रन बनाने में सफल रहे हैं। एक शतक के अलावा हृदोय के बल्ले से 11 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है। वह 73 चौके और 26 छक्के जड़ने में भी सफल रहे हैं।