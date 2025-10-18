स्कोडा स्लाविया से लेकर मारुति सियाज पर मिल रही छूट, जानिए कितना होगा फायदा
क्या है खबर?
नई कार घर लाना दिवाली पर शुभ माना जाता है। इसी का फायदा उठाने के लिए कंपनियां भी ग्राहकों को तरह-तरह के ऑफर की पेशकश करके लुभा रही हैं। आप सेडान कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे सही समय है। सेडान कार मॉडल्स पर इस महीने 2 लाख रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। आइये जानते हैं 5 गाड़ियां, जिन पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है।
सर्वाधिक छूट
सबसे ज्यादा इस मॉडल पर होगी बचत
सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में से एक स्कोडा स्लाविया पर कार निर्माता 2.25 लाख रुपये तक की छूट दे रही है, जिससे इसकी खरीद आकर्षक हो जाती है। मजबूत बनावट, विस्तृत रेंज और टर्बोचार्ज्ड इंजन से लैस इस गाड़ी की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है। फॉक्सवैगन वर्टस भी ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका दे रही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस से लैस इस कार की शुरुआती कीमत 11.16 लाख रुपये है।
होंडा सिटी
होंडा सिटी पर होगी कितनी बचत?
होंडा सिटी सेडान भी 1.27 लाख रुपये तक की छूट के साथ ध्यान आकर्षित कर रही है। पेट्रोल और हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ आने वाली यह 11.95 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है। साथ ही होंडा अमेज 98,000 रुपये तक की बचत के साथ उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 7.4 लाख रुपये है। इसके अलावा मारुति सियाज 45,000 रुपये के फायदे के साथ आती है और कीमत 9.09 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।