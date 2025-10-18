स्कोडा स्लाविया से लेकर मारुति सियाज पर मिल रही छूट, जानिए कितना होगा फायदा 

सर्वाधिक छूट

सबसे ज्यादा इस मॉडल पर होगी बचत

सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में से एक स्कोडा स्लाविया पर कार निर्माता 2.25 लाख रुपये तक की छूट दे रही है, जिससे इसकी खरीद आकर्षक हो जाती है। मजबूत बनावट, विस्तृत रेंज और टर्बोचार्ज्ड इंजन से लैस इस गाड़ी की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है। फॉक्सवैगन वर्टस भी ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका दे रही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस से लैस इस कार की शुरुआती कीमत 11.16 लाख रुपये है।