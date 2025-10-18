शादी में बनारसी साड़ी पहनने वाली हैं तो इन बातों का रखें खास ध्यान

बनारसी साड़ी का नाम सुनते ही एक शाही और भव्य लुक का ख्याल आता है। यह साड़ी न केवल दिखने में सुंदर होती है, बल्कि इसे पहनकर आप हर मौके पर खास दिख सकती हैं, खासकर शादी जैसे अवसरों पर बनारसी साड़ी पहनना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी बनारसी साड़ी को और भी खास बना सकती हैं।

#1 सही रंग का चयन करें बनारसी साड़ी चुनते समय सबसे पहले रंग का ध्यान रखें। शादी में आमतौर पर लाल, हरा, नीला या मरून जैसे गहरे रंग पसंद किए जाते हैं। ये रंग न केवल आपको आकर्षक दिखाते हैं, बल्कि भारतीय परंपरा में भी इनका विशेष महत्व होता है। अगर आप कुछ अलग करना चाहती हैं तो हल्के रंग जैसे हल्का गुलाबी या पीला भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

#2 ब्लाउज का डिजाइन चुनें बनारसी साड़ी के साथ ब्लाउज का डिजाइन बहुत अहम होता है। आप अपने ब्लाउज को पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तरीकों से डिजाइन करवा सकती हैं। अगर आपकी साड़ी भारी है तो हल्का ब्लाउज चुनें ताकि संतुलन बना रहे। इसके अलावा ब्लाउज की आस्तीन और गले के डिजाइन का ध्यान रखें। ऊंचे गले और पूरी बाजू वाले ब्लाउज पारंपरिक लुक को और भी खास बनाते हैं, जबकि स्ट्रैपी ब्लाउज एक नया अंदाज देते हैं।

#3 गहनों का मेल करें गहने आपके लुक को पूरा करते हैं इसलिए इन्हें चुनते समय ध्यान रखें कि वे आपकी साड़ी के साथ मेल खाएं। भारी झुमके, गले का हार या कड़ा हाथ में पहन सकती हैं। अगर आपकी साड़ी पर ज्यादा काम नहीं है तो आप भारी गहने पहन सकती हैं, लेकिन अगर साड़ी पहले से ही भारी काम वाली है तो हल्के गहने बेहतर रहेंगे। इसके अलावा आप माथे का आभूषण और कंगन भी शामिल कर सकती हैं।

#4 बालों की स्टाइलिंग पर दें ध्यान बालों की स्टाइलिंग भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करती है इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। बनारसी साड़ी के साथ खुले बाल या फिर जूड़ा बना हुआ हेयरस्टाइल दोनों ही अच्छे लगते हैं। अगर आप जूड़ा बना रही हैं तो उसमें कुछ फूल जोड़ सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बना देंगे। इसके अलावा बालों में गजरा लगाने से भी आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।