तीनों नेताओं ने कहा कि वे परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु प्रसार को रोकने पर बातचीत करेंगे।

बयान के मुताबिक, तीनों नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए।

वे परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

जिनपिंग ने कहा, "शांति बनाए रखने के लिए तीनों देशों का नजरिया एक है।"