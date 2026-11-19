'KWK 9' में अनन्या ने अस्पताल में भर्ती आदित्य को लगाया फोन, जानिए फिर क्या हुआ
क्या है खबर?
'कॉफी विद करण' के हालिया एपिसोड में अनन्या पांडे और अनन्या बिड़ला बतौर मेहमान शामिल हुईं। शो में करण जौहर ने खुलासा किया कि जिस दिन इस एपिसोड की शूटिंग हुई थी, उसी दिन आदित्य रॉय कपूर को डेंगू हो गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। यह सुनते ही अनन्या ने आदित्य को फोन लगा दिया। बता दें कि अनन्या और आदित्य एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं।
बात
इस चीज को सुनकर हैरान हुईं अनन्या
अनन्या ने जब आदित्य को फोन किया, तो करण ने उनसे कहा, "तुम्हें पता है न कि वह डेंगू की वजह से अस्पताल में हैं?"
यह सुनकर अनन्या हैरान रह गईं। जब आदित्य ने फोन उठाया, तो करण ने उनसे पूछा, "आप कैसा महसूस कर रहे हैं?"
इस पर आदित्य ने जवाब दिया, "काफी बेहतर। काफी बेहतर।"
इस पर करण ने कहा, "भगवान आपका भला करे। जल्दी ठीक हो जाएं।"
मजाक
करण ने की अनन्या की खिचाई
अनन्या ने फोन रखने के बाद, कहा, "मुझे अपने एक्स को कॉल करने के लिए 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए।"
फिर एक मजेदार बातचीत में, करण ने अनन्या को 'ब्रेक-अप चिक' कहा। इस बात से हैरान होकर अनन्या ने कहा, "यह कोई तारीफ नहीं है।"
करण ने समझाया, "मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि उसका शुक्रवार को ब्रेकअप हो जाता है और वह बहुत दुखी होती हैं, जैसा कि कोई भी होगा, लेकिन सोमवार तक वह बिल्कुल ठीक हो जाती है।"
पसंद
करण को पसंद है अनन्या की यह बात
करण की इस बात को सुनकर अनन्या ने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगी कि आप गलत हैं।"
इस पर करण ने आगे कहा, "मैं तुम्हारा फैन हूं। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम अपनी मर्जी से चलने वाली लड़की हो और जब बात प्यार की आती है, तो हर रिश्ते में तुम सीधे मंडप तक पहुंच जाती हो या हाल के मामले में कहें तो, शादी के गलियारे तक।"