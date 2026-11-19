अनन्या ने फोन रखने के बाद, कहा, "मुझे अपने एक्स को कॉल करने के लिए 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए।"

फिर एक मजेदार बातचीत में, करण ने अनन्या को 'ब्रेक-अप चिक' कहा। इस बात से हैरान होकर अनन्या ने कहा, "यह कोई तारीफ नहीं है।"

करण ने समझाया, "मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि उसका शुक्रवार को ब्रेकअप हो जाता है और वह बहुत दुखी होती हैं, जैसा कि कोई भी होगा, लेकिन सोमवार तक वह बिल्कुल ठीक हो जाती है।"