राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर से ही उन्हें जानकारियां मिल रही हैं।

उन्होंने कहा, "आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अब यह कहने लगे हैं कि हम इस तरह और आगे नहीं चल सकते और यह पूरा ढांचा ढहना अब सिर्फ समय की बात है। विपक्ष की रणनीति है कि चुनावी गड़बड़ियों को जनता के सामने लाकर लगातार चर्चा की जाए, जब तक देशवासियों को खुद अहसास न हो जाए कि पूरी व्यवस्था नष्ट कर दी गई है।"