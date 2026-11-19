AI चैटबॉट्स ने तैयार की आतंकी हमले की योजना

ChatGPT समेत 4 AI चैटबॉट्स ने तैयार की आतंकी हमले की योजना, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:31 am Nov 19, 202611:31 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएं सामने आ रही हैं। अमेरिका की एक नई सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि चार बड़े AI चैटबॉट्स ने सुरक्षा नियमों के बावजूद आतंकी हमले की योजना बनाने में मदद की। इनमें ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी और ग्रोक शामिल हैं। जांच में पाया गया कि इन चैटबॉट्स के सुरक्षा इंतजामों को आसानी से पार किया जा सकता है।