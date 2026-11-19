भारत की ओर से बुमराह सबसे सफल साबित हुए। उन्होंने 17 ओवर में 52 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए।

अंशुल कंबोज ने 18 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 57 रन देते हुए एक सफलता हासिल की।

आकाश दीप ने अपने 15 ओवर में 33 रन देते हुए एक विकेट हासिल किया।

वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा कोई भी विकेट नहीं ले सके। कृष्णा ने अपने 16 ओवर में 58 रन खर्च किए।