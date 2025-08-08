ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इजरायल के फैसले पर आपत्ति जताई

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने गाजा पर कब्जे के फैसले पर आपत्ति जताई, कहा- और खून बहेगा

लेखन गजेंद्र 01:37 pm Aug 08, 202501:37 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा पास किए गए गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे इजरायल सरकार का गलत निर्णय बताया और दोबारा से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर अपना बयान साझा कर लिखा, 'गाजा में हमले और बढ़ाने का इजरायली सरकार का फैसला गलत है और हम उनसे पुनर्विचार का आग्रह करते हैं। गाजा में मानवीय संकट बदतर हो रहे हैं। हमें युद्धविराम की आवश्यकता है।'