ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने गाजा पर कब्जे के फैसले पर आपत्ति जताई, कहा- और खून बहेगा
क्या है खबर?
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा पास किए गए गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे इजरायल सरकार का गलत निर्णय बताया और दोबारा से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर अपना बयान साझा कर लिखा, 'गाजा में हमले और बढ़ाने का इजरायली सरकार का फैसला गलत है और हम उनसे पुनर्विचार का आग्रह करते हैं। गाजा में मानवीय संकट बदतर हो रहे हैं। हमें युद्धविराम की आवश्यकता है।'
आपत्ति
इजरायल के फैसले से और रक्तपात होगा- स्टार्मर
स्टार्मर ने बयान में लिखा, "इजरायल के इस कदम से संघर्ष को समाप्त करने या बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे केवल और अधिक रक्तपात होगा। गाजा में मानवीय संकट दिन-ब-दिन बदतर होता जा रहा है और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भयावह और अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है।" उन्होंने लिखा, "हमें युद्धविराम, मानवीय सहायता में वृद्धि, हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और बातचीत के जरिए समाधान की जरूरत है।"
आग्रह
स्टार्मर ने कहा, हमास गाजा का कोई भला नहीं कर सकता
स्टार्मर ने आगे लिखा, "हमास गाजा के भविष्य में कोई भूमिका नहीं निभा सकता। उसे वहां से जाना चाहिए और हथियार डालने चाहिए। अपने सहयोगियों से मिलकर हम दो-राज्य समाधान के तहत शांति और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन सद्भावनापूर्ण बातचीत के बिना, यह संभावना नहीं दिख रही है। हमारा साफ कहना है कि कूटनीतिक समाधान संभव है, लेकिन विनाश से बचना होगा।"
मंजूरी
नेतन्याहू ने दिया था प्रस्ताव, 10 घंटे बैठक के बाद मिली मंजूरी
इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में गाजा शहर पर सैन्य कब्जे का प्रस्ताव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। 10 घंटे चली बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक्स पर बताया कि सुरक्षा कैबिनेट ने हमास को हराने के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इजरायली सेना गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगा और साथ ही युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता भी वितरित करेगा।