गाजा में अभियान तेज होगा, नेतन्याहू की कब्जे की योजना को इजरायल कैबिनेट ने मंजूरी दी

इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को फिलीस्तीनी के उत्तर में स्थित गाजा शहर पर सैन्य कब्जे के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक्स पर जानकारी दी, 'सुरक्षा कैबिनेट ने हमास को हराने के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इजरायली सेना गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगा और साथ ही युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता भी वितरित करेगा।'

तैयारी सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध समाप्ति के लिए 5 सिद्धांतों पर जोर दिया इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि सुरक्षा कैबिनेट ने बहुमत से युद्ध समाप्ति के लिए 5 सिद्धांतों पर जोर दिया है, जिनकी मांग इजरायल हमास के साथ युद्ध समाप्त करने के बदले में करेगा। 1- हमास का निरस्त्रीकरण 2- सभी जीवित और मृत बंधकों की वापसी 3- गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण 4- गाजा पट्टी में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण 5- एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना, जो न तो हमास हो और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण।

अभियान गाजा में तेज होगा युद्ध अभियान? टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में 'गाजा शहर' का उपयोग किया है, जो उस 25 प्रतिशत क्षेत्र का हिस्सा है, जहां इजरायली सेना को कब्जा करना है। इसमें संपूर्ण गाजा पट्टी पर कब्जे की बात नहीं है। खंडहर में तब्दील हो रहे गाजा शहर के बाहर के अन्य अविजित क्षेत्रों पर भी कब्जा करने की कोई जानकारी नहीं है। इससे युद्ध अभियान तेज होने की संभावना है। गाजा शहर में अभी लगभग 8 लाख लोग हैं।