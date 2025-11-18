शेख हसीना के खिलाफ फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसक झड़प (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश: शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने पर हिंसा; देसी बम विस्फोट-आगजनी, 2 की मौत

क्या है खबर?

बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर माहौल बिगड़ गया। आवामी लीग के समर्थक और उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई राजमार्गों को बंद कर दिया और देसी बम फेंके गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है।