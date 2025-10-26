डोनाल्ड ट्रंप आसियान सम्मेलन में शामिल होने मलेशिया पहुंचे, डांस किया; थाईलैंड-कंबोडिया में शांति समझौता कराया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप ने रेड कॉर्पेट पर डांस भी किया। ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2017 के बाद ये पहली बार है, जब ट्रंप आसियान सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।

समझौता थाईलैंड-कंबोडिया में हुआ शांति समझौता ट्रंप की मौजूदगी में कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, थाईलैंड 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा करेगा और दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्र से हथियार हटाने होंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री चार्नवीराकुल ने कहा, "हम जुलाई में हुए युद्धविराम के बाद से काफी आगे बढ़ चुके हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की दिशा में एक अहम कदम है।"

ट्विटर पोस्ट ट्रंप ने मलेशिया पहुंचने पर डांस किया WELCOME DANCE: President Trump shows off his moves after exiting Air Force One in Malaysia. pic.twitter.com/PTcJlGjwKC — Fox News (@FoxNews) October 26, 2025

समझौते अमेरिका ने मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ व्यापार समझौता किया ट्रंप ने कंबोडिया के साथ एक पारस्परिक व्यापार, मलेशिया के साथ एक समझौते और थाईलैंड के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर एक अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत, अमेरिका तीनों देशों पर केवल 19 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा, "अमेरिका इन देशों के साथ मजबूत व्यापार और सहयोग करेगा, जब तक वे शांति से रहते हैं।" समझौते के बाद अमेरिका थाईलैंड के 99 प्रतिशत उत्पादों पर टैरिफ हटाएगा।

मलेशिया मलेशिया के साथ दुर्लभ खनिजों को लेकर हुआ अहम समझौता अमेरिका ने मलेशिया के साथ दुर्लभ खनिजों को लेकर समझौता किया है। चीन द्वारा ऐसे खनिज के निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने के बाद ये समझौता अहम है। इसके तहत, मलेशिया अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की बिना प्रतिबंध या कोटे के आपूर्ति करेगा। मलेशिया ने अमेरिका से औद्योगिक वस्तुओं और कृषि आयात के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इसमें रसायन, मशीनरी और वाहन, डेयरी और पोल्ट्री जैसे उत्पाद शामिल हैं।

बयान ट्रंप बोले- हम हर महीने एक युद्ध रुकवा रहे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा, "यह उन 8 युद्धों में से एक है, जिन्हें मेरे प्रशासन ने खत्म किया है। हम औसतन हर महीने एक युद्ध खत्म करवा रहे हैं। अब केवल एक ही बचा है। अगर मैं समय निकालकर लाखों लोगों की जान बचा सकता हूं, तो यह वाकई बहुत अच्छी बात है।" ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस बातचीत ने उनका मनोरंजन छीन लिया।

भारत भारतीय विदेश मंत्री लेंगे सम्मेलन में हिस्सा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से आसियान सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बात होगी। इस साल के सम्मेलन की थीम 'इनक्लूसिविटी एंड सस्टनेबिलिटी' है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में जाने की खबरें थीं, लेकिन अब वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस फैसले को अमेरिका से तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा है।