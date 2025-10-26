पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को दी खुले युद्ध की चेतावनी, जानिए क्या कहा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता का दूसरा दौर विफल रहा तो उनका देश अपने पड़ोसी के साथ खुले युद्ध में उतर जाएगा। अल जजीरा के अनुसार, आसिफ ने कहा, "हमारे पास विकल्प है, अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम उनके साथ खुली जंग लड़ेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वे शांति चाहते हैं।"

तनाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी है तनाव पाकिस्तान द्वारा काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान शुरु से अफगानिस्तान पर TTP या पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि अफगानिस्तान हमेशा से इसका खंडन करता रहा है। बाद में अफगानिस्तान ने जवाबी हमले करते हुए पाकिस्तानी सेना के 50 से अधिक सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है।

संधि कतर में शांति संधि पर हस्ताक्षर किसी भी पक्ष के पीछे हटने के बाद कतर और तुर्की ने हस्तक्षेप किया और अंततः दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष तत्काल युद्धविराम और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए।" इस समय, दोनों पक्ष इस्तांबुल, तुर्की में दूसरे दौर की वार्ता कर रहे हैं।