न्यूयॉर्क में 3 मंजिला इमारत गिरी, 8 की मौत; कई बच्चे घायल

न्यूयॉर्क शहर में गुरुवार को एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं।

यह हादसा फ्लैटबुश इलाके में शाम करीब 4 बजे हुआ, जब इमारत का एक हिस्सा पास की कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरा। अभी भी दमकलकर्मी मलबे के नीचे दबे लोगों को तलाशने में जुटे हुए हैं।