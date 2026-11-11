समरीन कौर कौन हैं? क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की मंगेतर भारतीय सिनेमा में बिखेर चुकीं जलवा

साल 2001 में जम्मू-कश्मीर में जन्मीं समरीन पेशे से एक माॅडल और अभिनेत्री हैं। उन्होंने फैशन की दुनिया से अपना करियर शुरू किया और शुरुआती दिनों में रैंप शो से चर्चा बटोरी।

2018 में, उन्होंने फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट के लिए ऑडिशन दिया और जम्मू और कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाली स्टेट फाइनलिस्ट के तौर पर चुनी गई थीं।

इस अनुभव से उन्हें पहचान मिली और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके लिए और मौके खुले।