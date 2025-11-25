'मरने' के बाद जिंदा हुई महिला, पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे आश्चर्यजनक मामले
क्या है खबर?
कभी-कभी कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं, जिनपर यकीन करना नामुमकिन लगता है। ऐसा ही कुछ थाईलैंड में देखने को मिला, जहां मरने के बाद एक महिला अचानक जीवित हो गई। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा मान रहे हैं तो कुछ इसे पुनर्जन्म का मामला कह रहे हैं। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब कोई अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हो गया हो। पहले भी ऐसे कई आश्चर्यजनक मामले सामने आ चुके हैं, जो हैरत में डालते हैं।
#1
जलाने से पहले ताबूत से आने लगी आवाज
थाईलैंड के फित्सानुलोक में 65 साल की चोनथिरोत रहती हैं, जो कई सालों से बीमार थीं। 23 नवंबर को उनकी सासें थम गई थीं और परिवार ने चिंतित हो कर डॉक्टर को बुलाया था। हालांकि, उन्होंने चोनथिरोत को मृत घोषित कर दिया था। परिवार वालों ने नम आखों से उनके शव को ताबूत में रखा और अंतिम संस्कार के लिए मंदिर ले गए। जलाने से ठीक पहले ताबूत के अंदर से आवाज आई और पता चला कि चोनथिरोत जीवित थीं।
#2
थाईलैंड में पहले भी देखने को मिला है ऐसा ही प्रसंग
थाईलैंड के लोगों को ऐसे ही एक प्रसंग ने पहले भी हिला दिया था। दरअसल, 2023 में चैटापॉर्न सरीफोनला नाम की 49 वर्षीय महिला लिवर के कैंसर से जंग लड़ रही थीं। अस्पताल से घर ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके परिवार वालों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थीं। उन्हें दफनाने के लिए मंदिर ले जाया जा रहा था, जिसके रास्ते में ही वह अचानक उठकर बैठ गईं।
#3
मरने के 24 मिनट बाद जिंदा हो गई थी अमेरिकी महिला
2023 में अमेरिका की एक महिला भी मरने के बाद जीवित हो गई थीं। उन्होंने जिंदा होने के बाद यह भी बताया था कि मरने के बाद क्या होता है। लॉरेन कैनेडे को फरवरी में कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि, 24 मिनट बाद उनकी आखें खुलीं और उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्हें ऐसा लगा मानो वह जमीन पर पीठ के बल लेटी हों और उनके आसपास का माहौल शांत हो।
#4
बुज्जी अम्मा के साथ भी हुआ था यह चमत्कार
ओडिशा के बेरहामपुर की रहने वाली 52 वर्षीय बुज्जी अम्मा की कहानी फिल्मों की याद दिला देती है। 2024 में एक दुर्घटना की वजह से उनके शरीर का 50 प्रतिशत हिस्सा जल गया था। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद उनके पति शिबाराम पालो उनके शव को शमशान घाट ले गए। उनकी चिता की लड़कियां भी जमा हो गई थीं, तभी अचानक वह उठीं और लोगों से बातें करने लगीं।
#5
दक्षिण अफ्रीका में भी हुई थी ऐसी ही घटना
ऐसा ही एक मामला 2011 में दक्षिण अफ्रीका से भी सामने आ चुका है। यहां 50 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार वाले उन्हें गांव के निजी मुर्दाघर ले गए थे। उनका शव 24 घंटे तक मुर्दाघर में रखा था। अचानक से वह उठ खड़े हुए और कर्मचारियों से कहने लगे, "मुझे बाहर निकालो, मुझे ठंड लग रही है।" कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे डर के मारे भाग खड़े हुए थे।