'मरने' के बाद जिंदा हुई महिला, पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे आश्चर्यजनक मामले 

कभी-कभी कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं, जिनपर यकीन करना नामुमकिन लगता है। ऐसा ही कुछ थाईलैंड में देखने को मिला, जहां मरने के बाद एक महिला अचानक जीवित हो गई। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा मान रहे हैं तो कुछ इसे पुनर्जन्म का मामला कह रहे हैं। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब कोई अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हो गया हो। पहले भी ऐसे कई आश्चर्यजनक मामले सामने आ चुके हैं, जो हैरत में डालते हैं।

#1 जलाने से पहले ताबूत से आने लगी आवाज थाईलैंड के फित्सानुलोक में 65 साल की चोनथिरोत रहती हैं, जो कई सालों से बीमार थीं। 23 नवंबर को उनकी सासें थम गई थीं और परिवार ने चिंतित हो कर डॉक्टर को बुलाया था। हालांकि, उन्होंने चोनथिरोत को मृत घोषित कर दिया था। परिवार वालों ने नम आखों से उनके शव को ताबूत में रखा और अंतिम संस्कार के लिए मंदिर ले गए। जलाने से ठीक पहले ताबूत के अंदर से आवाज आई और पता चला कि चोनथिरोत जीवित थीं।

#4 बुज्जी अम्मा के साथ भी हुआ था यह चमत्कार ओडिशा के बेरहामपुर की रहने वाली 52 वर्षीय बुज्जी अम्मा की कहानी फिल्मों की याद दिला देती है। 2024 में एक दुर्घटना की वजह से उनके शरीर का 50 प्रतिशत हिस्सा जल गया था। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद उनके पति शिबाराम पालो उनके शव को शमशान घाट ले गए। उनकी चिता की लड़कियां भी जमा हो गई थीं, तभी अचानक वह उठीं और लोगों से बातें करने लगीं।