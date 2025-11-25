स्पेन का सोने का सिक्का 31 करोड़ रुपये में हुआ नीलाम, तोड़े पुराने रिकॉर्ड

पुराने समय में ज्यादातर देशों में सोने के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। इन सिक्कों में लोगों की खास दिलचस्पी रहती है और वे इन्हें इखट्टा करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने से भी नहीं कतराते हैं। इसी कड़ी में अब स्पेन का एक सोने का सिक्का नीलाम हुआ है, जिसका आकार और नक्काशी देखते ही बनती है। यह सिक्का इतनी भारी कीमत पर बिका है कि इसने सिक्कों की पिछली नीलामियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

नीलामी कब और कहां हुई थी सिक्के की नीलामी? इस दुर्लभ सिक्के को सोमवार को स्विट्जरलैंड में नीलाम किया गया है। इसकी बिक्री का आयोजन जिनेवा स्थित न्यूमिजमाटिका जेनेवेन्सिस SA नामक नीलामीघर द्वारा करवाया गया था। इस सिक्के की अनुमानित कीमत 22 करोड़ रुपये तय की गई थी। हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत पर नीलाम हुआ है। अब इसने यूरोप के सबसे मूल्यवान सिक्के का रिकॉर्ड कायम कर दिखाया है।

सिक्का क्या है इस सिक्के की खासियत? नीलाम होने वाला सिक्का पूरी तरह सोने का बना है, जो 339 ग्राम का है। इसे खास तौर से स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के लिए 1609 में बनाया गया था। यह सिक्का सेंटेन या 100 एस्कुडोस नाम से जाना जाता है। इसे मध्य स्पेनिश शहर सेगोविया में अमेरिका (नई दुनिया) गए विजेताओं द्वारा लाए गए सोने से बनाया गया था। इसे शाही धन और शक्ति के प्रदर्शन के लिए बनाया गया था, जो यूरोप का सबसे बड़ा सिक्का है।

इतिहास पहले भी कई बार बेचा गया था यह सिक्का बता दें कि यह सिक्का कई सदियों से लापता था। यह 1950 में अमेरिका में खोजा गया था, जहां न्यूयॉर्क के एक संग्रहकर्ता ने इसे खरीदा था। एक दशक बाद उन्होंने इसे एक स्पेनिश खरीददार को बेच दिया था। बाद में इसे एक अन्य संग्रहकर्ता को नीलामी के दौरान बेच दिया गया था। अब इसे जिस व्यक्ति ने खरीदा है, उसकी भी पहचान गुप्त रखी गई है। हालांकि, उनके हाथ वाकई एक नायाब वस्तु लगी है।