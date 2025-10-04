टेलर स्विफ्ट का गिटार जल्द होगा नीलाम

टेलर स्विफ्ट के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, उनके हस्ताक्षर वाली गिटार होने वाली है नीलाम

क्या है खबर?

टेलर स्विफ्ट का नाम दुनिया की सबसे मशहूर गायिकाओं में शुमार होता है। वह एक अमेरिकी गायिका हैं, जिनके गाने बच्चे-बच्चे की जबान पर रहते हैं। वह इतनी लोकप्रिय हैं कि लोग उनसे जुड़ी किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब स्विफ्ट के एक हस्ताक्षरित गिटार की नीलामी आयोजित होने वाली है। यह प्रशंसकों के लिए गायिका के गिटार को हासिल करने का शानदार मौका होगा।