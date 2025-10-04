टेलर स्विफ्ट के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, उनके हस्ताक्षर वाली गिटार होने वाली है नीलाम
क्या है खबर?
टेलर स्विफ्ट का नाम दुनिया की सबसे मशहूर गायिकाओं में शुमार होता है। वह एक अमेरिकी गायिका हैं, जिनके गाने बच्चे-बच्चे की जबान पर रहते हैं। वह इतनी लोकप्रिय हैं कि लोग उनसे जुड़ी किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब स्विफ्ट के एक हस्ताक्षरित गिटार की नीलामी आयोजित होने वाली है। यह प्रशंसकों के लिए गायिका के गिटार को हासिल करने का शानदार मौका होगा।
नीलामी
कौन करवा रहा है गिटार की नीलामी?
इस गिटार की नीलामी का आयोजन 'हीलिंग स्ट्राइड्स ऑफ वर्जीनिया' नाम के एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा करवाया जा रहा है। इससे मिलने वाली रकम को संगठन दान और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस गिटार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने संगठन को भेंट किया था। अब संगठन गिटार को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीलामीघरों की मदद लेगा और इसका प्रमाण पत्र भी बनवाएगा, जिससे यह साबित हो सके की यह असल में स्विफ्ट का ही है।
गिटार
क्या है इस गिटार की खासियत?
यह गिटार हल्के भूरे रंग का है, जो अच्छी हालत में है। इसे देखकर इसकी उच्च गुणवत्ता का पता लगता है। गिटार की सभी स्ट्रिंग जुड़ी हुई हैं और उस पर कोई खरोंच भी दिखाई नहीं देती है। इस पर स्विफ्ट ने सिल्वर रंग के पेन से हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस वजह से यह और भी खास हो जाता है और इसकी कीमत बढ़ सकती है। फिलहाल इसकी नीलामी की जगह, तारीख और कीमत का खुलासा नहीं हुआ है।
स्विफ्ट
कौन हैं टेलर स्विफ्ट?
स्विफ्ट सबसे अधिक कमाई करने वाली लाइव संगीत कलाकार और सबसे धनी महिला संगीतकार हैं। उनके प्रशंसक न केवल अमेरिका, बल्कि भारत समेत लगभग सभी देशों में हैं। वह अपने गानों के बोल भी खुद ही लिखना पसंद करती हैं। उनके ज्यादातर गीत उनके जीवन से प्रेरित होते हैं, जिनसे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। हाल ही में स्विफ्ट ने ट्रैविस केल्से नाम के फुटबॉल खिलाड़ी से सगाई की है।
पिछली नीलामी
इससे पहले स्विफ्ट के गिटार की नीलामी से मचा था बवाल
पिछले साल अक्टूबर महीने में स्विफ्ट का एक और गिटार नीलाम हुआ था। इसे टेक्सास स्थित एलिस काउंटी वाइल्ड गेम डिनर संगठन ने बेचा था। एक अज्ञात व्यक्ति ने इस हस्ताक्षरित गिटार को 3.35 लाख रुपये में खरीदा था। हालांकि, हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने गिटार मिलते ही सबके सामने उसे तोड़ दिया था। उसने राजनितिक मतभेद के चलते गिटार पर हथौड़ा मारकर उसके टुकड़े कर दिए थे।