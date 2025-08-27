टेलर स्विफ्ट ने की सगाई, जानिए कौन हैं पॉप गायिका के मंगेतर ट्रैविस केल्से

संगीत की दुनिया के कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपने दम पर दुनियाभर में बड़ा नाम कमाया है। ऐसी ही एक कलाकार हैं टेलर स्विफ्ट , जिन्होंने अपने हुनर और सफलता की कहानी से अपने प्रशंसकों को खूब प्रेरित किया है। पॉप गायिका टेलर फिर चर्चा में हैं और इस बार वह अपने किसी गाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सगाई को लेकर सुर्खियों में आई हैं। उन्होंने बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्से से सगाई कर प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दिया है।

घोषणा टेलर-ट्रैविस ने यूं किया अपनी सगाई का ऐलान टेलर और ट्रैविस ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की घोषणा की। उन्होंने खूबसूरत फूलों के बगीचे में ली गईं अपनी रोमांटिक तस्वीरें प्रशंसकों के साथ साझा की हैं। परिणीति चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड सितारों ने भी उनका पोस्ट लाइक किया है। एक तस्वीर में ट्रैविस घुटनों के बल बैठकर टेलर को प्रपोज कर रहे हैं, वहीं एक में दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए दिख रहे हैं। उधर एक तस्वीर में टेलर की अंगूठी नजर आ रही है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए तस्वीरें It’s a love story, Taylor just said YES! 💍



Congrats to Taylor Swift and Travis Kelce on their engagement! 🤍 pic.twitter.com/TyU8UaHers — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) August 26, 2025

मुबारकबाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दीं टेलर स्विफ्ट को शुभकामनाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलर-ट्रैविस की सगाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि ट्रैविस एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। टेलर भी एक शानदार इंसान हैं। दोनों को बहुत-बहुत बधाई।" ट्रंप का ये बयान इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले टेलर उनके निशाने पर रही हैं। इसी साल मई में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वह टेलर से नफरत करते हैं।

मुलाकात कब हुई थी ट्रैविस और टेलर की मुलाकात? ट्रैविस संग अपनी तस्वीरें साझा कर टेलर ने लिखा, 'आपकी अंग्रेजी शिक्षिका और जिम शिक्षक शादी कर रहे हैं।' टेलर-ट्रैविस की मुलाकात साल 2023 में हुई थी, जब ट्रैविस, टेलर के एरास टूर कॉन्सर्ट में गए थे। ट्रैविस ने टेलर को एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देना चाहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। बाद में उनके पॉडकास्ट पर इस बात का जिक्र करने से टेलर को उनके बारे में पता चला और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी।