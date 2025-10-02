अक्टूबर महीने में दुनियाभर में मनाए जाते हैं ये विचित्र त्योहार, जिनका जश्न है वाकई अनोखा

हर मौसम के अपने खास पर्व होते हैं, जो जीवन का जश्न मनाने का अच्छा तरीका होते हैं। अक्टूबर का महीना अपने साथ कई त्योहार लेकर आता है, जिनमें दिवाली भी शामिल है। हालांकि, इस महीने में कुछ बेहद विचित्र पर्व भी मनाए जाते हैं। आज हम ऐसे ही त्योहारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सभी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मनते हैं।

#1 बुनाई वाला त्योहार बुनाई तो हर देश में की जाती है, लेकिन नॉर्वे के लोग इसका जश्न मनाते हैं। अक्टूबर में इस देश के बुनाई करने वाले लोग इखट्टा होते हैं और 'स्ट्राइकफेस्टिवल' मनाते हैं। इसका कारण यह है कि नॉर्वे में बुने जाने वाले कपड़े और उनके डिजाइन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यह त्योहार 29 सितंबर से शुरू होता है और 1 अक्टूबर तक चलता है। इसके दौरान लोग बुनाई करते हैं और अपने बुने हुए कपड़े बेचते हैं।

#2 सिनेमन बन वाला पर्व सिनेमन बन एक लजीज मीठा व्यंजन है, जो कई देशों में चाव से खाया जाता है। हालांकि, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इससे जुड़ा कोई पर्व भी मनाया जाता होगा। स्वीडन के लोगों के हाथ के सिनेमन बन सबसे स्वादिष्ट होते हैं और वे हर साल इससे जुड़ा 'कनेलबुलेंस डाग' पर्व मनाते हैं। यह त्योहार 4 अक्टूबर को मनता है, जिसके दौरान सभी लोग स्थानीय बेकरियों में जा कर इस पकवान का आनंद लेते नजर आते हैं।

#3 कावासाकी हेलोवीन पर्व हैलोवीन के बारे में सभी ने सुना होगा, जो एक डरावना त्योहार होता है। इसका एक मजेदार संस्करण जापान में भी मनाया जाता है, जिसे 'कावासाकी हैलोवीन' कहते हैं। 28 या 29 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाता है, जिसके दौरान सभी लोग विचित्र पोशाकों में दिखाई देते हैं। कोई ऐनिमे के पात्र बन जाता है, कोई ऐतिहासिक लोगों जैसा गेट-अप रखता है तो कोई भूतिया लुक अपनाता है। इस दिन एक खास तरह की झांकी भी निकाली जाती है।

#4 मासकारा महोत्सव अक्टूबर महीने में फिलिपींस में मासकारा महोत्सव होता है, जिसका इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसके नाम का मतलब है 'कई चेहरे' और इसके दौरान लोग रंग-बिरंगे मास्क पहनते हैं। यह पर्व हर साल अक्टूबर महीने के चौथे रविवार को नीग्रोस द्वीप के बैकोलॉड शहर में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई, जब शहर के अधिकारियों ने एक नौका दुर्घटना की असामयिक त्रासदी के जवाब में उत्सव मनाया। इसमें 700 लोगों की जान चली गई थी।