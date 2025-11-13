LOADING...
10 कुत्तों ने अपने मालिक के साथ रस्सा कूदकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

लेखन अंजली
Nov 13, 2025
09:21 pm
क्या है खबर?

आमतौर पर आपने इंसानों को रस्सा कूदते हुए देखा होगा, लेकिन चीन के रहने वाले झू योंगमिंग नामक व्यक्ति ने अपने 10 कुत्तों के साथ रस्सा कूदकर एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। योंगमिंग ने चीन में लो शो देई रिकॉर्ड के मंच पर अपने कुत्तों के साथ अपना हुनर दिखाने के लिए एक मिनट में सबसे ज्यादा रस्सी कूदने का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आइए इस रिकॉर्ड के बारे में जानें।

तरीका

कैसे बनाया योंगमिंग ने रिकॉर्ड?

अपने मालिक के आदेशानुसार कूदते हुए 10 कुत्तों ने एक साथ एक मिनट में 25 छलांगें लगाईं और इस दौरान योंगमिंग ने अपने कुत्तों को अच्छे से नियंत्रित किया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबकि, योंगमिंग ने सभी कुत्तों को अपने चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़ा कर दिया और अपने हाथों में एक बड़ी रस्सी के किनारे पकड़ लिए।इसके बाद जब योंगमिंग अपने कुत्तों को कूदने का इशारा करते, वैसे ही उनके कुत्ते समूह में एक साथ कूदते।

बयान

आगे और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे योंगमिंग

लोकल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए योंगमिंग ने बताया कि उन्हें कुत्तों के साथ बंदरों और सूअर जैसे सभी प्रकार के जानवरों को प्रशिक्षित करने का अनुभव है। उन्होंने आगे कहा कि वह धीरे-धीरे ऐसे ही कई रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हर बार अलग जानवर होंगे, ताकि लोग जान सकें कि जानवर बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। योंगमिंग ने यह भी कहा कि वह और उनके सभी जानवर ये रिकॉर्ड बनाकर काफी खुश हैं।

अन्य विश्व रिकॉर्ड

अन्य जानवरों द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड

योंगमिंग के कुत्ते प्रतिभा दिखाने वाले अकेले जानवर नहीं हैं, बल्कि एक बिल्ली ने साल 2023 में अपनी मालकिन त्रिशा सेफ्राइड की मदद से एक मिनट में सबसे ज्यादा छलांग लगाने का एक ऐसा ही रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस जोड़ी ने 60 सेकंड में 9 बार रस्सी कूदकर 'म्याऊं-म्याऊं' का खिताब जीता है। इससे पहले साल 2016 में एक खरगोश ने एक मिनट में सबसे ज्यादा बास्केटबॉल स्लैम डंक लगाने का खिताब अपने नाम किया था।

तोते का विश्व रिकॉर्ड

तोते ने भी सबसे तेज स्कूटर चलाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

कुत्ते, बिल्ली और खरगोश जैसे जानवरों के अलावा तोते ने भी एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। साल 2023 में इटली के चिको नामक एक तोते ने सबसे तेज स्कूटर चलाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रिकॉर्ड बुल्गारिया के रहने वाले पेशेवर ट्रेनर कलोयान यावाशेव के चिको नामक पालतू तोते ने बनाया है। चिको ने 5 मीटर तक सबसे तेज स्कूटर चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था।