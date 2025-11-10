'2 फास्ट 2 फ्यूरियस' फिल्म में इस्तेमाल हुई गाड़ी होगी नीलाम, 5 करोड़ है अनुमानित कीमत

'2 फास्ट 2 फ्यूरियस' फिल्म में इस्तेमाल हुई गाड़ी होगी नीलाम, 5 करोड़ है अनुमानित कीमत
क्या है खबर?
फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज की सभी फिल्में आज भी लोगों की पसंदीदा बनी हुई हैं। 2003 में रिलीज होने वाली इस सीरीज की दूसरी फिल्म '2 फास्ट 2 फ्यूरियस' ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इस फिल्म में जापान से मंगवाई गई कई गाड़ियां इस्तेमाल हुई थीं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा मित्सुबिशी लांसर इवो 7 की हुई थी, जो मुख्य किरदार ब्रायन ओ'कोनोर यानि पॉल वॉकर की गाड़ी थी। अब इस गाड़ी की नीलामी होने वाली है।
नीलामी
कब और कहां होगी गाड़ी की नीलामी?
जानकारी के मुताबिक, एडी पॉल ने फिल्म के तकनीकी सलाहकार क्रेग लीबरमैन के लिए सिर्फ 4 स्टंट कार बनाई थीं। उनमें से एक को अब नीलामी में पेश किया जा रहा है। इस नीलामी का आयोजन बोनहम नामक नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। इसे 28 नवंबर को पेरिस में नीलाम किया जाएगा और यह 'द मूवी कार कलेक्शन' बिक्री का हिस्सा होगी। इसे हासिल करने के लिए लोग ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।
गाड़ी
क्या है इस गाड़ी की खासियत?
नीलामीघर ने अनुमान लगाया है कि यह गाड़ी 2-5 करोड़ रुपये के बीच नीलाम हो सकती है। इसका रंग मटैलिक पीला और हरा है और इसे फिल्म के लिए खास तौर पर मॉडिफाई भी करवाया गया था। इसे 246 किलोवाट उत्पादन के लिए तैयार किया गया है, जो इसके टर्बोचार्ज्ड 2.0 लीटर के 4 सिलेंडर वाले इंजन के मानक 206 किलोवाट उत्पादन से ज्यादा है। यह अब तक एक नार्वेजियन व्यक्ति के स्वामित्व में थी, जो इसे बेच रहे हैं।
अनुमान
फ्रांस के संग्रहालय के साथ मिलकर आयोजित हो रही नीलामी
इस नीलामी के लिए बोनहम नीलामीघर ने फ्रांस के मूवी कार सेंट्रल संग्रहालय के साथ हाथ मिलाया है। अगर यह गाड़ी बोनहम की अनुमानित कीमत पर बिक गई तो यह फास्ट एंड फ्यूरियस की नीलाम होने वाली सबसे महंगी गाड़ी बन जाएगी। फिलहाल यह रिकॉर्ड टोक्यो ड्रिफ्ट की हान की वेलसाइड माजदा आरएक्स-7 के नाम है। उसे इस साल की शुरुआत में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत पर बेचा गया था।
अन्य गाड़ियां
फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की अन्य गाड़ियां भी होंगी नीलाम
संग्रहालय उसी नार्वेजियन व्यक्ति का है, जो मित्सुबिशी के मालिक हैं। उनका नाम फ्रैंक गैलीग है, जो सालों से फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जमा कर रहे हैं। 2 सालों तक संग्रहालय चलाने के बाद उन्होंने गाड़ियों को बेचने का फैसला किया है। नीलामी में डॉज चार्जर और प्लायमाउथ बाराकुडा भी बिकने वाली हैं, जो फ्यूरियस 7 में इस्तेमाल हुई थीं। साथ ही ब्यूक ग्रैंड नेशनल भी नीलामी होगी, जो इस सीरीज की चौथी फिल्म में उपयोग हुई थी।
अन्य फिल्में
अन्य फिल्मों की गाड़ियां भी रहेंगी उपलब्ध
इस नीलामी में केवल फास्ट एंड फ्यूरियस की ही नहीं, बल्कि कई अन्य फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी बिकने वाली हैं। 1969 की फोर्ड मस्टैंग मैक 1 भी बिक्री का हिस्सा रहेगी, जिसे जॉन विक 2 में कीनू रीव्स ने चलाया था। इसकी कीमत 86 लाख से 1.42 करोड़ रुपये तक जा सकती है। इसके साथ-साथ ड्राइव फिल्म की शेवरले शेवेल मालिबू और बैक टू द फ्यूचर II की पुलिस क्रूजर भी बेची जाएंगी।