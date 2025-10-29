महिला वनडे विश्व कप 2025: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराते हुए फाइनल में बनाई जगह

लेखा-जोखा दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह से जीता मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स (45) ने 116 रन की साझेदारी की। जोरदार शुरुआत के बाद वोल्वार्ड्ट ने शतक लगाया। उनके अलावा मरिजान कप्प (42) और क्लो ट्रायॉन (33) ने उपयोगी पारियां खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड के शीर्षक्रम के 3 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इसके बाद नैट साइवर-ब्रंट (64) और कैप्सी (50) ने अर्धशतक लगाए। कप्प की घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लिश टीम 42.3 ओवर में सिमट गई।

जानकारी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने लगातार तीसरे ICC फाइनल में बनाई जगह दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरे ICC टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। इससे पहले टी-20 विश्व कप 2023 और 24 संस्करणों में प्रोटियाज महिला टीम फाइनल में हारकर उपविजेता रही थी।

वोल्वार्ड्ट वोल्वार्ड्ट ने लगाया शतक वोल्वार्ड्ट ने पारी का पहला ओवर करने आई लॉरेन बेल के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाते हुए सकारात्मक शुरुआत की। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए उन्होंने 115 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 143 गेंदों में 20 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 169 रन बनाकर आउट हुई।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुई वोल्वार्ड्ट वोल्वार्ड्ट अब वनडे में 5,000 रन बनाने वाली विश्व की कुल छठी बल्लेबाज बनी। वह अब मिताली राज, चार्लोट एडवर्ड्स, सूजी बेट्स, स्टैफनी टेलर और स्मृति मंधाना की सूची में शामिल हो गई। बता दें कि मिताली वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने 7,805 रन बनाए थे। वहीं, एडवर्ड्स ने 5,992 रन, बेट्स ने 5,936 रन, टेलर ने 5,873 रन और मंधाना ने 5,253 रन बनाए हैं।

रिकॉर्ड्स वोल्वार्ड्ट ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स वोलवार्ड्ट वनडे विश्व कप के नॉकआउट मैचों में शतक लगाने वाली पहली कप्तान हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ नॉकआउट विश्व कप मैच में शतक लगाने वाली केवल दूसरी बल्लेबाज हैं। क्रिकबज के अनुसार, वोल्वार्ड्ट ने 117 पारियों में अपने 5,000 रन पूरे किए। उन्होंने पारियों के हिसाब से मंधाना के बाद दूसरे सबसे तेज ये आंकड़ा छूआ है। बता दें कि मंधाना ने 112 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी।

गेंदबाजी शानदार रही एक्लेस्टोन की गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाजों लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने अपनी टीम के लिए 116 रनों की मजबूत साझेदारी की। एक्लेस्टोन ने 23वें ओवर में ब्रिट्स को आउट किया। इसी ओवर में उन्होंने एनेके बॉश को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद उन्होंने मारिजान कप्प और एनेरी डर्कसेन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 44 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।

गेंदबाजी विश्व कप में सर्वाधिक विकेट वाली इंग्लिश गेंदबाज एक्लेस्टोन ने विश्व कप में कुल 16 मैच खेले हैं, जिसमें 15.02 की औसत के साथ 37 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया है। एक्लेस्टोन ने विश्व कप इतिहास में विकेटों के मामले में कैरोल होजेस की बराबरी की। बता दें कि पूर्व ऑफ स्पिनर होजेस ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 24 मैचों में 14.86 की औसत के साथ 37 ही विकेट लिए हैं।

गेंदबाजी कप्प ने लिया 5 विकेट हॉल दक्षिण अफ्रीका की कप्प ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एमी जोन्स (0) को आउट किया। उन्होंने उसी ओवर के 5वीं गेंद पर हीथर नाइट (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इस अनुभवी ऑलराउंडर ने इसके बाद नैट साइवर-ब्रंट (64), सोफिया डंकले (2) और चार्लोट डीन (0) के विकेट चटकाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 7 ओवर में 20 रन देते हुए 5 विकेट लिए।