वनडे विश्व कप 2025: मरिजाने कप्प ने सेमीफाइनल में 5 विकेट लेते हुए रचा इतिहास
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को हराते हुए वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई। जीत के लिए मिले 320 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 194 रन पर ही सिमट गई। प्रोटियाज टीम से मरिजाने कप्प ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए और वह विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट वाली गेंदबाज बनी। आइए उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही गेंदबाजी
दक्षिण अफ्रीका की कप्प ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एमी जोन्स (0) को आउट किया। उन्होंने उसी ओवर के 5वीं गेंद पर हीथर नाइट (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इस अनुभवी ऑलराउंडर ने इसके बाद नैट साइवर-ब्रंट (64), सोफिया डंकले (2) और चार्लोट डीन (0) के विकेट चटकाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 7 ओवर में 20 रन देते हुए 5 विकेट लिए।
इतिहास
विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट वाली गेंदबाज बनी कप्प
दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कप्प ने ICC महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत की दिग्गज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को पीछे छोड़ दिया। कप्प के अब वनडे विश्व कप में कुल 44 विकेट हो गए हैं, जिससे उन्होंने गोस्वामी के 43 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अपना 5वां विकेट लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की।
वनडे करियर
शानदार चल रहा है कप्प का करियर
अपना 161वां वनडे खेलते हुए कप्प ने 181 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका औसत 24 से कम है। वनडे में यह उनका दूसरा 5 विकेट हॉल है। इग्लैंड के खिलाफ वनडे में उन्होंने 22 मैचों में 34 विकेट लिए हैं। क्रिकइन्फो के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ यह उनका दूसरा 5 विकेट हॉल था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नीतू डेविड के 32 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीका से वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स (45) ने 116 रन की साझेदारी की। जोरदार शुरुआत के बाद वोल्वार्ड्ट ने शतक लगाया। उनके अलावा कप्प (42) और क्लो ट्रायॉन (33) ने उपयोगी पारियां खेलते हुए टीम को 319/7 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड के शीर्षक्रम के 3 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इसके बाद नैट साइवर-ब्रंट (64) और कैप्सी (50) ने अर्धशतक लगाए। कप्प की घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लिश टीम 42.3 ओवर में सिमट गई।