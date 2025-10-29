वनडे विश्व कप 2025: लौरा वोल्वार्ड्ट ने पहले सेमीफाइनल में जड़े 169 रन, बनाए ये रिकॉर्ड्स

पारी शानदार रही वोल्वार्ड्ट की पारी वोल्वार्ड्ट ने पारी का पहला ओवर करने आई लॉरेन बेल के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाते हुए सकारात्मक शुरुआत की। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए उन्होंने 115 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 143 गेंदों में 20 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 169 रन बनाकर आउट हुई।

जानकारी नॉकआउट मैचों में शतक लगाने वाली पहली कप्तान बनी वोल्वार्ड्ट वोलवार्ड्ट वनडे विश्व कप के नॉकआउट मैचों में शतक लगाने वाली पहली कप्तान हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ नॉकआउट विश्व कप मैच में शतक लगाने वाली केवल दूसरी बल्लेबाज हैं। इससे पहले 2022 के फाइनल में एलिसा हीली (170 रन) ने शतक लगाया था।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुई वोल्वार्ड्ट वोल्वार्ड्ट अब वनडे में 5,000 रन बनाने वाली विश्व की कुल छठी बल्लेबाज बनी। वह अब मिताली राज, चार्लोट एडवर्ड्स, सूजी बेट्स, स्टैफनी टेलर और स्मृति मंधाना की सूची में शामिल हो गई। बता दें कि मिताली वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने 7,805 रन बनाए थे। वहीं, एडवर्ड्स ने 5,992 रन, बेट्स ने 5,936 रन, टेलर ने 5,873 रन और मंधाना ने 5,253 रन बनाए हैं।

उपलब्धि पारियों के लिहाज से दूसरे सबसे तेज 5,000 रन क्रिकबज के अनुसार, वोल्वार्ड्ट ने 117 पारियों में अपने 5,000 रन पूरे किए। उन्होंने पारियों के हिसाब से मंधाना के बाद दूसरे सबसे तेज ये आंकड़ा छूआ है। बता दें कि मंधाना ने 112 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। वोल्वार्ड्ट गेंदों का सामना करने (6,787) के हिसाब से यह उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी सबसे तेज खिलाड़ी भी हैं। इस मामले में वह सिर्फ मंधाना (5569 गेंदें) और बेट्स (6182 गेंदें) से पीछे हैं।

शतक वनडे विश्व कप में वोल्वार्ड्ट ने पूरे किए अपने 400 रन वोल्वार्ड्ट ने वनडे विश्व कप 2025 में अपना पहला शतक लगाया। उन्होंने इस संस्करण में शतक से पहले 3 अर्धशतक लगाए हुए थे। अब तक उन्होंने 8 पारियों में 400 से अधिक रन बना लिए हैं। वह मौजूदा विश्व कप में 400 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली बल्लेबाज बनी हैं। उनके बाद भारत की मंधाना ने 365 रन बनाए हुए हैं। प्रतिका रावल ने 308 रन बनाए हैं।