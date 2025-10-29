वेस्टइंडीज ने दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराया (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

वेस्टइंडीज ने दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराया, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

लेखन अंकित पसबोला 09:12 pm Oct 29, 202509:12 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 14 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। चटगांव में खेले गए मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 149/9 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम तंजीद हसन तमीम के अर्धशतक (61) के बावजूद 135/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।