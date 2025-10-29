वेस्टइंडीज ने दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराया, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

वेस्टइंडीज ने दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराया, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 14 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। चटगांव में खेले गए मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 149/9 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम तंजीद हसन तमीम के अर्धशतक (61) के बावजूद 135/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
वेस्टइंडीज को ब्रैंडन किंग (1) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद एलिक अथानाजे (52) और कप्तान शाई होप (55) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बांग्लादेश से मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश को सैफ हसन (5) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद तमीम ने अर्धशतक (61) लगाया, लेकिन उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया।
होप
होप ने अपने 5,000 टी-20 रन पूरे किए
वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज होप ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 8वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 36 गेंदों में 3 चौकों और इतने ही छक्के की मदद से 55 रन बनाए। यह टी-20 क्रिकेट करियर में उनका कुल 26वां अर्धशतक साबित हुआ। कैरेबियाई कप्तान ने इस पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में अपने 5,000 रन पूरे किए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,300 से ज्यादा रन बना चुके हैं।