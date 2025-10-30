महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला हीली (5) के जल्दी आउट होने के बाद लिचफील्ड (119) और एलिस पेरी (77) ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में गार्डनर ने 45 गेंदों में 63 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। जवाब में भारत को शफाली (10) और स्मृति मंधाना (24) के विकेट जल्दी गिर गए। इसके बाद रोड्रिगेज और हरमनप्रीत (89) ने पारी को संभालने का प्रयास किया। अंत में दीप्ति (24) और ऋचा (26) ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

लिचफील्ड लिचफील्ड ने विश्व कप में अपना पहला शतक लगाया लिचफील्ड ने ऑलराउंडर पेरी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 133 गेंदों में 155 रन की शानदार साझेदारी की। लिचफील्ड ने 93 गेंदों का सामना किया और 119 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 3 छक्के निकले। यह उनके वनडे करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 77 गेंदों में पूरा किया। यह उनका वनडे विश्व कप में पहला शतक है।

पेरी पेरी ने खेली उम्दा पारी पेरी ने 66 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी अर्धशतकीय पारी में पेरी ने 88 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। ये उनके वनडे करियर का 37वां और भारत के खिलाफ 8वां अर्धशतक रहा। क्रिकइंफो के अनुसार, पेरी ने विश्व कप में 32 मैच खेले हैं और 49.88 की शानदार औसत से कुल 848 रन बनाए हैं।

गार्डनर गार्डनर ने लगाया अर्धशतक मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन बनाए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 4 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उनकी पारी का अंत रन आउट के जरिए हुआ। वह 8वें विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटी। उन्होंने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया।

रिकॉर्ड्स लिचफील्ड ने ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम लिचफील्ड महिला वनडे विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में शतक लगाने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले एलिसा हीली (2022 के सेमीफाइनल और फाइनल) और कैरेन रोल्टन (2005 फाइनल) ने यह उपलब्धि हासिल की थी। 22 साल 195 दिन की उम्र में लिचफील्ड महिला विश्व कप नॉकआउट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनीं। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं।

रोड्रिगेज रोड्रिगेज ने खेली बेहतरीन पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 13 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रोड्रिगेज क्रीज पर आई। दबाव की घड़ी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की और निरंतर रन बनाए। उन्होंने 57 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 72 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। विपक्षी कप्तान हीली ने उनका आसान कैच छूटा। उन्होंने 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 134 गेंदों में 127 रन बनाकर नाबाद रही।

हरमनप्रीत हरमनप्रीत ने खेली कप्तानी पारी भारत ने 59 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब हरमनप्रीत क्रीज पर आई। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और पारी को संभालने का प्रयास किया। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए। वह 88 गेंदों में 89 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुई। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए।

मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना ने पूरे किए अपने 1,000 रन भारतीय सलामी बल्लेबाज मंधाना ने 24 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 1.000 वनडे रन पूरे किए। उनसे पहले भारत की मिताली राज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस आंकड़े को पार कर चुकी थी। बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान मिताली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 पारियों में 34.03 की औसत के साथ 1,123 रन बनाए थे, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं।

जानकारी फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय टीम अब भारतीय टीम का फाइनल में सामना दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से 2 नवंबर को होगा। अब तक ये दोनों टीमें खिताब नहीं जीत सकी हैं और ऐसे में इस संस्करण में नया विजेता मिलेगा। इससे पहले भारतीय टीम 2 बार उपविजेता रही थी।