वनडे विश्व कप 2025: जेमिमा रोड्रिगेज ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया शतक

वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के शीर्षक्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (127*) खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल तीसरा शतक रहा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनके बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी रही। उनकी पारी की मदद से भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही रोड्रिगेज की पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 13 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रोड्रिगेज क्रीज पर आई। दबाव की घड़ी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की और निरंतर रन बनाए। उन्होंने 57 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 72 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। विपक्षी कप्तान हीली ने उनका आसान कैच छूटा। उन्होंने 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 134 गेंदों में 127 रन बनाकर नाबाद रही।

साझेदारी रोड्रिगेज और हरमनप्रीत ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड रोड्रिगेज ने हरमनप्रीत के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी निभाई। यह वनडे विश्व कप के इतिहास में नॉकआउट मैचों में भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बन गया। विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में यह छठी 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी है। इससे पहले पांच ऑस्ट्रेलिया के लिए बनी थीं, जिनमें लिचफील्ड और पेरी के बीच दिन में बनी 155 रनों की साझेदारी भी शामिल है।

शतक सेमीफाइनल में शतक मारने वाली दूसरी भारतीय बनी रोड्रिगेज क्रिकइन्फो के अनुसार, रोड्रिगेज महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल में शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। वह अपनी कप्तान हरमनप्रीत के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ रिकॉर्ड 171* रन बनाए थे। भारत ने 42 ओवर में 281/4 रन बनाकर वह मैच जीत लिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 245 रन पर सिमट गई थी।