ChatGPT जल्द ही ऐपल म्यूजिक में करेगा काम, जानिए क्या होगा फायदा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 17, 2025
07:14 pm
क्या है खबर?

ChatGPT इस साल की शुरुआत से ही ऐप इंटीग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है और जल्द ही यह ऐपल म्यूजिक के साथ भी काम करेगा। इससे चैटबॉट सुनने की हिस्ट्री और यूजर के सुझावों के आधार पर आईफोन, आईपैड और मैक म्यूजिक की अनुशंसाएं और प्लेलिस्ट बना सकेगा। इस सुविधा की अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन OpenAI के नेतृत्व की हालिया पोस्ट में इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है।

संकेत 

ऐप इंटीग्रेशन अपडेट से मिले संकेत

एक पोस्ट में OpenAI की एप्लीकेशन CEO फिजी सिमो ने ChatGPT में होने वाले आगामी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें ऐप इंटीग्रेशन पर एक व्यापक अपडेट दिया गया, जिसमें चैटबॉट की बढ़ती ऐप डायरेक्टरी में शामिल होने वाली सेवाओं की सूची में ऐपल म्यूजिक का नाम भी शामिल था। इसके अलावा एडोब, एयरटेबल, क्ले, लवेबल, ओपनटेबल, रिप्लिट और सेल्सफोर्स के टूल्स भी शामिल होंगे। डेवलपर्स अपने ऐप्स को रिव्यू के लिए सब्मिट भी कर सकेंगे।

असर 

स्पॉटिफाई जैसी मिल सकती है सुविधाएं 

OpenAI ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ChatGPT ऐपल म्यूजिक के साथ क्या करेगा, लेकिन इसका एक उदाहरण मौजूद है। चैटबॉट पहले से ही स्पॉटिफाई के साथ एकीकृत है, जिससे यूजर्स सामान्य भाषा संकेतों के माध्यम से व्यक्तिगत प्लेलिस्ट बना सकते हैं। वे मूड, गतिविधि या मौजूदा प्लेलिस्ट के आधार पर म्यूजिक का अनुरोध कर सकते हैं और यह सुनने की हिस्ट्री और पसंदीदा कलाकारों को ध्यान में रखते हुए प्लेलिस्ट को सीधे स्पॉटिफाई में खोलता है।

