जोमैटो के दीपिंदर गोयल को मिला भारत के शीर्ष स्व-निर्मित उद्यमी का खिताब

जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के CEO दीपिंदर गोयल ने भारत के शीर्ष स्व-निर्मित उद्यमी का खिताब अपने नाम कर लिया है। हुरुन इंडिया की 'टॉप 200 सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025' लिस्ट में गोयल पहले नंबर पर रहे हैं। इस लिस्ट में उन्होंने डीमार्ट के प्रमोटर राधाकिशन दमानी को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, इटरनल का मूल्यांकन 1 साल में 27 प्रतिशत बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई, जिससे गोयल को यह शीर्ष स्थान मिला है।

अन्य संस्थापक डीमार्ट और इंडिगो के संस्थापक की स्थिति दमानी की एवेन्यू सुपरमार्ट्स का मूल्यांकन इस साल 13 प्रतिशत घटकर 3 लाख करोड़ रुपये गया है, जिससे वे दूसरे स्थान पर खिसक गए। वहीं इंटरग्लोब एविएशन के फाउंडर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने 2.2 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ टॉप 3 में मजबूत जगह बनाई। यह बदलाव दिखाता है कि एविएशन और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

बड़े नाम टॉप 10 से बाहर हुए बड़े नाम 2025 की इस लिस्ट में कई बड़े स्टार्टअप के संस्थापक टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। इनमें रेजरपे के हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, जीरोधा के नितिन और निखिल कामथ और ड्रीम 11 के हर्ष जैन और भावित शेठ का नाम शामिल हैं। लिस्ट में 10वें नंबर पर लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल रहे। लेंसकार्ट का मूल्यांकन 70,236 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 60 प्रतिशत ज्यादा है।

