डिनो मोरिया के सिर से उठा पिता का साया, भावुक पोस्ट कर कहा आखिरी अलविदा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता रॉनी मोरिया का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी खुद डिनो ने सोशल मीडिया पर दी है, जहां उन्होंने पिता की याद में एक भावुक पोस्ट लिखा। अभिनेता के इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस से लेकिर फिल्म और टीवी जगत के कई सितारे भी शोक व्यक्त करते हुए उनके पिता को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
दुखद
डिनो ने बताया पिता से क्या सीख मिली
डिनो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उनके पिता हमेशा उन्हें सिखाते थे कि जिंदगी को खुलकर जियो, मुस्कुराते रहो और जो भी करो पूरे दिल और जुनून के साथ करो। डिनो ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें मेहनती, अच्छा और दयालु इंसान बनने की सीख दी। इसी के साथ ही उन्होंने अभिनेता को प्रकृति के करीब रहना, सेहत का ध्यान रखना और सभी से प्यार करना सिखाया।
भावुक पास्ट
आप मेरे आदर्श और हीरो थे- डिनो
डिनो ने लिखा कि उनके लिए इन सभी बातों की सबसे बड़ी मिसाल उनके आदर्श, हीरो और पिता ही थे। उन्होंने पिता को जिंदगी के अनमोल सबक सिखाने के लिए धन्यवाद कहा और बताया कि उन्हें यकीन है कि जहां भी उनके पिता होंगे, वहां खुशियां, हंसी और जश्न जरूर होगा। डिनो ने लिखा कि भले ही उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो मानते हैं कि फिर कभी कहीं न कहीं उनकी उनसे मुलाकात जरूर होगी।
ट्विटर पोस्ट
डिनो मोरिया ने साझा की पिता की ये तस्वीर
डिनो मोरिया के पिता नहीं रहे pic.twitter.com/xZkaYmSOgA— Nehasharmanewsbytes (@nehuvk) December 17, 2025
दुख
इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि
पोस्ट के साथ डिनो ने अपने पिता की कई तस्वीरें भी साझा की हैं, जो उनकी युवावस्था के दिनों की हैं। डिनो के इस भावुक पोस्ट पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों ने उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मलाइका अरोड़ा के अलावा डिनो की एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा बसु ने भी शोक जताया, वहीं संध्या मृदुल, अमृता अरोड़ा, विशाल ददलानी और चंकी पांडे समेत कई अन्य कलाकारों ने भी इस दुखद घड़ी में डिनो के प्रति संवेदना व्यक्त की।