डिनो मोरिया के सिर से उठा पिता का साया, भावुक पोस्ट कर कहा आखिरी अलविदा

बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता रॉनी मोरिया का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी खुद डिनो ने सोशल मीडिया पर दी है, जहां उन्होंने पिता की याद में एक भावुक पोस्ट लिखा। अभिनेता के इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस से लेकिर फिल्म और टीवी जगत के कई सितारे भी शोक व्यक्त करते हुए उनके पिता को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

दुखद डिनो ने बताया पिता से क्या सीख मिली डिनो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उनके पिता हमेशा उन्हें सिखाते थे कि जिंदगी को खुलकर जियो, मुस्कुराते रहो और जो भी करो पूरे दिल और जुनून के साथ करो। डिनो ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें मेहनती, अच्छा और दयालु इंसान बनने की सीख दी। इसी के साथ ही उन्होंने अभिनेता को प्रकृति के करीब रहना, सेहत का ध्यान रखना और सभी से प्यार करना सिखाया।

भावुक पास्ट आप मेरे आदर्श और हीरो थे- डिनो डिनो ने लिखा कि उनके लिए इन सभी बातों की सबसे बड़ी मिसाल उनके आदर्श, हीरो और पिता ही थे। उन्होंने पिता को जिंदगी के अनमोल सबक सिखाने के लिए धन्यवाद कहा और बताया कि उन्हें यकीन है कि जहां भी उनके पिता होंगे, वहां खुशियां, हंसी और जश्न जरूर होगा। डिनो ने लिखा कि भले ही उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो मानते हैं कि फिर कभी कहीं न कहीं उनकी उनसे मुलाकात जरूर होगी।

