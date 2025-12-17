गोवा पुलिस को लूथरा बंधु की 5 दिन की हिरासत मिली

गोवा पुलिस को लूथरा बंधु की 5 दिन की हिरासत मिली, चिकित्सा सहायता की याचिका खारिज

लेखन गजेंद्र 07:23 pm Dec 17, 202507:23 pm

क्या है खबर?

गोवा की एक कोर्ट ने बुधवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों भाईयों को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने कोर्ट से चिकित्सा सहायता मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ करेगी। गोवा पुलिस दिल्ली कोर्ट में दोनों की ट्रांजिट हिरासत को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध करेगी।