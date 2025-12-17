गोवा पुलिस को लूथरा बंधु की 5 दिन की हिरासत मिली, चिकित्सा सहायता की याचिका खारिज
क्या है खबर?
गोवा की एक कोर्ट ने बुधवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों भाईयों को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने कोर्ट से चिकित्सा सहायता मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ करेगी। गोवा पुलिस दिल्ली कोर्ट में दोनों की ट्रांजिट हिरासत को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध करेगी।
कोर्ट
कल थाईलैंड से लाया गया था दिल्ली
लूथरा भाइयों को मंगलवार शाम को थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लाया गया था। यहां पहुंचते ही गोवा पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। देर शाम दोनों को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी है। दोनों भाई 6 दिसंबर को क्लब में आग लगने के बाद फुकेत भाग गए थे।
याचिका
जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज
अरपोरा स्थित नाइट क्लब में 6 दिसंबर को अग्निकांड में 4 पर्यटक समेत 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 21 क्लब के कर्मचारी थे। दोनों ने फुकेत से दिल्ली कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 11 दिसंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया। भाईयों ने तर्क दिया कि वे फुकेत भागे नहीं थे, बल्कि रेस्तरां खोलने गए थे। उन्होंने कहा कि उनका क्लब के संचालन में कोई नियंत्रण नहीं था, जिसे गोवा पुलिस ने झूठ बताया है।
ट्विटर पोस्ट
गोवा पुलिस की हिरासत में लूथरा बंधु
VIDEO | Goa Nightclub fire: Court grants police five days custody of Luthra brothers.#goanightclubfire #Luthra— Press Trust of India (@PTI_News) December 17, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Dgnf8tsUEs