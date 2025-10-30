महिला वनडे विश्व कप 2025: फीबी लिचफील्ड ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक, जानिए आंकड़े

पारी ऐसी रही लिचफील्ड की पारी लिचफील्ड ने 93 गेंदों का सामना किया और 119 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 127.96 की रही। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका एलिसा हेली (5) के रूप में जल्दी लग गया था। इसके बाद लिचफील्ड ने एलिस पेरी के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 133 गेंदों में 155 रन की शानदार साझेदारी हुई। ये विश्व कप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी रहा।

भारत भारत के खिलाफ ऐसे हैं लिचफील्ड के आंकड़े भारत के खिलाफ लिचफील्ड ने पहला वनडे साल 2023 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 9 वनडे खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 69.66 की औसत से 627 रन बनाए हैं। अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम के खिलाफ ही बनाए हैं। भारत के खिलाफ लिचफील्ड ने 4 अर्धशतक भी जड़े हैं। वनडे विश्व कप के इतिहास में नॉकआउट मैचों के दौरान इस खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक जड़ा है।

करियर लिचफील्ड के वनडे करियर पर एक नजर लिचफील्ड ने पहला वनडे मैच साल 2023 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 41.51 की औसत से 1,287 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 3 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा है। इस विश्व कप में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 84* रन की शानदार पारी खेली थी।