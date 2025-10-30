महिला वनडे विश्व कप 2025: हरमनप्रीत कौर सेमीफाइनल में शतक से चूकी, जानिए उनके आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर शतक से चूक गई। डीवाई पाटिल स्टेडियम में जीत के लिए मिले 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरमनप्रीत ने 89 रन की बेहतरीन पारी खेली। वह अपने वनडे करियर में 8वें शतक बनाने में असफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बेहतरीन रही हरमनप्रीत की पारी भारत ने 59 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब हरमनप्रीत क्रीज पर आई। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और पारी को संभालने का प्रयास किया। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए। वह 88 गेंदों में 89 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुई। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए।

साझेदारी हरमनप्रीत और जेमिमा ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड रोड्रिगेज ने हरमनप्रीत के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी निभाई। यह वनडे विश्व कप के इतिहास में नॉकआउट मैचों में भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बन गया। विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में यह छठी 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी है। इससे पहले 5 साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए बनी थीं, जिनमें लिचफील्ड और पेरी के बीच दिन में बनी 155 रनों की साझेदारी भी शामिल है।