वनडे विश्व कप 2025: स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय बनी

आंकड़े मिताली की सूची में शामिल हुई मंधाना मंधाना को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 22 मैचों की 21 पारियों में 1,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनसे पहले भारत की मिताली राज इस आंकड़े को पार कर चुकी थी। बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान मिताली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 पारियों में 34.03 की औसत के साथ 1,123 रन बनाए थे, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं।

शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शतक वाली बल्लेबाज हैं मंधाना मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 शतक (सेमीफाइनल से पहले तक) लगाए हैं। वनडे में किसी भी अन्य बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने शतक नहीं बनाए हैं। पिछले महीने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का 50 गेंदों में लगाया गया शतक, वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे तेज वनडे शतक भी मंधाना के नाम है। उन्होंने पिछले महीने मुल्लांपुर में 77 गेंदों में शतक लगाया था।

आंकड़े शानदार रहा है मंधाना का करियर मंधाना ने साल 2013 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 116 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 48.41 की औसत से 5,277 रन बना लिए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 14 शतक के अलावा 34 अर्धशतक भी निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन है। वह वनडे प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज है। उनसे आगे सिर्फ पूर्व कप्तान मिताली (7,805) है।