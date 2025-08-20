टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में इन बल्लेबाजों ने सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाए

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो जाएगी, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे। भारत ने टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप का खिताब 1 बार जीता है। सूर्यकुमार के नेतृत्व में टीम आगामी संस्करण में एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इस बीच टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (4) भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने एशिया कप (टी-20 प्रारूप) में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने साल 2016 में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 85.80 की उम्दा औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए थे। वह एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

#2 मोहम्मद रिजवान (3) पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप में 78* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए। टी-20 प्रारूप में रिजवान ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 56.20 की औसत और 117.57 की स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाए हैं। वह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में नहीं चुने गए हैं।

#3 रोहित शर्मा (2) रोहित शर्मा ने टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में 83 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 2016 में खेला था। आखिरी बार टी-20 एशिया कप में वह 2022 में खेले थे। उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 141.14 की रही थी।