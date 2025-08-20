टी-20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज, शीर्ष पर है ये खिलाड़ी

टी-20 एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से विरोधियों को कई बार चारों खाने चित किया है। कभी शुरुआती ओवर में विकेटों की झड़ी लगाई तो कभी डेथ ओवरों में बल्लेबाजों को परेशान किया। इन गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाई। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1 भुवनेश्वर कुमार (13 विकेट) पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने एशिया कप के टी-20 प्रारूप में पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था। उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 9.46 की औसत से 13 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5.34 की रही है। भुवनेश्वर ने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/4 का रहा है।

#2 हार्दिक पांड्या (11 विकेट) भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2016 में टी-20 प्रारूप के एशिया कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। हार्दिक ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 18.81 की उम्दा औसत के साथ 11 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.01 की रही है। इस टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/8 का रहा है।

#3 जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आशीष नेहरा (6-6 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 भारतीय गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आशीष नेहरा ने एशिया कप के टी-20 प्रारूप में 6-6 विकेट लिए हैं। अश्विन और नेहरा क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में बुमराह के पास इन दोनों खिलाड़ियों से आगे निकलने का मौका है। अश्विन ने 6 पारियों में 23.83 की औसत से ये विकेट चटकाए थे। नेहरा ने 4 पारियों में 16.50 की औसत से 6 विकेट लिए थे।