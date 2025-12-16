IPL इतिहास में ये हैं सबसे महंगे 5 विदेशी खिलाड़ी

#1 कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये) ग्रीन ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि वह IPL 2025 में नहीं खेले थे और आखिरी बार इस टी-20 लीग में 2024 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम से खेलते हुए नजर आए थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 29 मैचों में 41.58 की औसत से 707 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 9.07 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लिए थे।

#2 मिचेल स्टार्क IPL 2024 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को KKR ने खरीदा था। उन्हें 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। IPL 2024 में उन्होंने 14 मैचों की 13 पारियों में 26.11 की औसत के साथ 17 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 10 से अधिक (10.61) की रही थी। उस सीजन में KKR ने खिताब जीता था। फाइनल में उन्होंने 14 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे।

#3 पैट कमिंस (20.50 करोड़ रुपये) ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को IPL 2024 की नीलामी में SRH ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें उस सीजन में SRH की कप्तानी मिली थी। कमिंस के नेतृत्व में SRH की टीम उस सीजन में उपविजेता रही थी। IPL 2024 में कमिंस ने 16 मैचों में 31.44 की औसत और 9.27 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 18 विकेट लिए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 143.15 की स्ट्राइक रेट से 136 रन बनाए थे।

#4 सैम कर्रन (18.50 करोड़ रुपये) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 की नीलामी में इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम कर्रन को पंजाब किंग्स ने खरीदा था। 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइज वाले कर्रन को 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। IPL 2023 में 14 मैचों में 27.60 की औसत और 135.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 276 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 10 विकेट लिए थे। वह गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए थे।