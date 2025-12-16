IPL 2026 नीलामी: जानिए कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को बड़े छक्के लगाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने युवा टी-20 करियर में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें 30.36 की औसत और 162.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 334 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 58 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। वह अब तक के करियर में 28 छक्के भी लगा चुके हैं।

आंकड़े

कार्तिक के लिस्ट-A और प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर

कार्तिक ने अब तक 8 प्रथम श्रेणी मैचों में 43.54 की औसत के साथ 479 रन बनाए, जिसमें 138 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक शामिल थे। इस बीच उन्होंने 24 छक्के भी लगाए हैं। अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 9 मैच खेले हैं, जिसकी 8 पारियों में 55.62 की औसत के साथ 445 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं।