IPL 2026 नीलामी: जानिए कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा

IPL 2026 नीलामी: जानिए कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की छोटी नीलामी में कुछ खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगी। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के बड़े दामों में बिकने के साथ-साथ अनकैप्ड खिलाड़ियों में भी खूब धनवर्षा हुई। इसी क्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। दिलचस्प रूप से उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था। घरेलू क्रिकेट में ये 19 वर्षीय खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आंकड़े
कार्तिक ने खेले हैं 12 टी-20 मैच
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को बड़े छक्के लगाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने युवा टी-20 करियर में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें 30.36 की औसत और 162.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 334 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 58 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। वह अब तक के करियर में 28 छक्के भी लगा चुके हैं।
आंकड़े
कार्तिक के लिस्ट-A और प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर
कार्तिक ने अब तक 8 प्रथम श्रेणी मैचों में 43.54 की औसत के साथ 479 रन बनाए, जिसमें 138 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक शामिल थे। इस बीच उन्होंने 24 छक्के भी लगाए हैं। अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 9 मैच खेले हैं, जिसकी 8 पारियों में 55.62 की औसत के साथ 445 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं।
इतिहास
IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने कार्तिक
खास बात यह है कि कार्तिक IPL इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। उन्हें खरीदने से कुछ मिनट पहले, CSK ने एक और अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत वीर को ठीक 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसलिए, वीर और कार्तिक अब इस सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। इस जोड़ी ने आवेश खान को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें IPL 2022 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था।