IPL 2026 नीलामी: कैमरून ग्रीन बने लीग इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, KKR ने खरीदा

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि वह IPL 2025 में नहीं खेले थे और आखिरी बार इस टी-20 लीग में 2024 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम से खेलते हुए नजर आए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन IPL में शानदार रहा है ग्रीन का प्रदर्शन IPL 2024 में ग्रीन ने 12 पारियों में 31.87 की औसत के साथ 255 रन बनाए थे। IPL 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए ग्रीन ने 16 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 50.22 की औसत से 452 रन बनाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट 160.28 की रही थी। अपने IPL करियर में उन्होंने 29 मैचों में 41.58 की औसत से 707 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 9.07 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लिए थे।

करियर ऐसा है ग्रीन का टी-20 करियर ग्रीन ने अपने टी-20 करियर में कुल 63 मैच खेले थे, जिसमें 33.35 की औसत और 151.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,334 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 28 विकेट लिए थे। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 20 पारियों में 32.56 की औसत से 521 रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं।

बोली जानिए क्यों ग्रीन को 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे IPL 2026 की छोटी नीलामी में विदेशी (विदेशी) खिलाड़ियों को 18 करोड़ रुपये से ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि BCCI ने एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, छोटी नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी को अधिकतम 18 करोड़ रुपये पर कैप कर दिया गया है। ऐसे में ग्रीन को 18 करोड़ रुपये ही मिलेगे, बाकी 7.20 करोड़ BCCI प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जमा कर देगी।

