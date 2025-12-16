LOADING...
मथीशा पथीराना ने अपना पहला IPL मैच 2022 में खेला था

IPL 2026 नीलामी: मथीशा पथीराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन आदर्श कुमार
Dec 16, 2025
04:01 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मथीशा पथीराना को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। पथीराना ने पहला IPL मुकाबला साल 2022 में खेला था। पथीराना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में पथीराना की गेंदबाजी अब तक शानदार रही है। हालांकि, वाइड गेंदें उनकी बड़ी समस्या भी रही है।

करियर

ऐसा रहा है पथीराना का IPL करियर 

पथीराना ने अब तक 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 32 पारियों में 21.61 की औसत से 47 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/28 का रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 12 पारियों में 32.61 की औसत से 13 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 10.13 की रही थी।

टी-20

ऐसा रहा है पथीराना का टी-20 करियर 

पथीराना ने अब तक 99 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 98 पारियों में 21.46 की औसत से 132 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/20 का रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 21 मैच खेले हैं। इसकी 20 पारियों में 18.25 की औसत से 31 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 का रहा है।

