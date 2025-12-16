IPL 2026 नीलामी: मथीशा पथीराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा

पथीराना ने अब तक 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 32 पारियों में 21.61 की औसत से 47 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/28 का रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 12 पारियों में 32.61 की औसत से 13 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 10.13 की रही थी।

टी-20

ऐसा रहा है पथीराना का टी-20 करियर

पथीराना ने अब तक 99 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 98 पारियों में 21.46 की औसत से 132 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/20 का रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 21 मैच खेले हैं। इसकी 20 पारियों में 18.25 की औसत से 31 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 का रहा है।