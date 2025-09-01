ये हैं एशिया कप इतिहास के 5 सबसे रोमांचक मुकाबले, 3 में भारतीय टीम रही शामिल

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगी। इस बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें कुल 8 टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होगा। इस बीच एशिया कप इतिहास के 5 सबसे रोमांचक मुकाबलों पर नजर डाल लेते हैं।

#1 बांग्लादेश बनाम भारत (एशिया कप 2018, फाइनल) भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप 2018 का फाइनल काफी रोमांचक था। बांग्लादेश ने लिटन दास (121) के शतक की बदौलत 222 रन का स्कोर खड़ा किया था। भारत से कुलदीप यादव ने 3/45 के आंकड़े दर्ज किए थे। जवाब में भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (48) के दम पर मुकाबला किया। आखिरी ओवर में भारत को 6 रन की जरूरत थी। केदार जाधव और कुलदीप ने आखिरी गेंद पर 3 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी।

#2 बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (एशिया कप 2014) बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2014 में खेला गया मुकाबला काफी रोचक रहा था। बांग्लादेश ने अनामुल हक (100) के शतक और इमरुल कायेस (59), मोमिनुल हक (51) और मुशफिकुर रहीम (51*) के अर्धशतकों से 326/3 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान ने अहमद शहजाद (103), मोहम्मद हफीज (52), फवाद आलम (74) और शाहिद अफरीदी (25 गेंदों पर 59 रन) की बदौलत एक गेंद शेष रहते हुए ही रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज कर ली।

#3 भारत बनाम पाकिस्तान (एशिया कप 2014) एशिया कप 2014 में भारत और पाकिस्तान मुकाबले में भी रोमांच चरम पर पहुंचा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा (56), अंबाती रायुडू (58) और रविंद्र जडेजा (52*) की बदौलत 245/8 का स्कोर खड़ा किया। सईद अजमल ने 3/40 के आंकड़े दर्ज किए। जवाब में पाकिस्तान ने भी मोहम्मद हफीज (75) के अर्धशतक से मुकाबला किया। मैच आखिरी ओवर में पहुंचा, लेकिन शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के जड़ते हुए टीम को 1 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी।

#4 पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (एशिया कप 2012, फाइनल) पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2012 का फाइनल सबसे करीबी मुकाबलों में से एक है। पाकिस्तान ने सरफराज अहमद (46*) की पारी से 236/9 का स्कोर बनाया। जवाब में तमीम इकबाल (60) और शाकिब अल हसन (68) ने बांग्लादेश को दौड़ में बनाए रखा। इसके बाद बांग्लादेश के अंतिम ओवर में 9 रन की जरूरत रही, लेकिन ऐजाज चीमा ने बेहतरीन गेंदबाजी कर केवल 6 ही रन खर्च किए और टीम को 2 रन से जीत दिला दी।