टी-20 क्रिकेट में बने 5 सबसे छोटे स्कोर, एक टीम 7 रन पर हुई ढेर

टी-20 क्रिकेट को रफ्तार और आक्रामकता का खेल माना जाता है। अमूमन बल्लेबाजों की धाक वाले इस प्रारूप में गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती होती है। यही कारण है कि टीम कई बार उम्मीद से अधिक स्कोर बना देती है। हालांकि, इसके बाद भी कई मौकों पर गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए टीमों को एक-एक रन के लिए मोहताज किया है। ऐसे में आइए टी-20 प्रारूप में बनाए गए सबसे छोटे 5 टीम स्कोर पर नजर डाल लेते हैं।

#1 आइवरी कोस्ट- 7 रन बनाम नाइजीरिया, 2024 टी-20 क्रिकेट में सबसे छोटे टीम स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड आइवरी कोस्ट क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है। यह टीम नवंबर 2024 में ICC पुरुष टी-20 विश्व कप उप-क्षेत्रीय अफ्रीका क्वालीफायर में नाइजीरिया क्रिकेट टीम के खिलाफ महज 7 पर ढेर हो गई थी। मैच में नाइजीरिया ने पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए सेलिम सलाउ (112*) के शतक से 271/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में आइवरी कोस्ट की 7 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

#2 मंगोलिया- 10 रन बनाम सिंगापुर, 2024 इस सूची में मंगोलिया क्रिकेट टीम दूसरे नंबर पर है। यह टीम सितंबर 2024 में ICC पुरुष टी-20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर में सिंगापुर क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 10 पर ढेर हो गई थी। सिंगापुर से हर्ष भारद्वाज ने 4 ओवर में 3 रन खर्च कर सर्वाधिक 6 विकेट अपने नाम किया थे। जवाब में सिंगापुर की टीम ने 5 गेंदों में एक विकेट के नुकसान पर 13 रन बनाकर मैच जीत लिया था।

#2 आइल ऑफ मैन- 10 रन बनाम स्पेन, 2023 इस सूची में आइल ऑफ मैन क्रिकेट टीम संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। वह फरवरी 2023 में स्पेन के दौरे पर मेजबान स्पेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 8.4 ओवर में महज 10 पर ढेर हो गई थी। स्पेन से मोहम्मद कामरान और आतिफ मेहमूद ने सर्वाधिक 4-4 विकेट अपने नाम किया थे। जवाब में स्पेन की टीम ने 2 गेंदों में बिना किसी नुकसान के 13 रन बनाकर मैच जीत लिया था।

#3 मंगोलिया- 12 रन बनाम जापान, 2024 इस सूची में मंगोलिया टीम तीसरे स्थान पर है। वह मई 2024 में जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ 8.2 ओवर में केवल 12 रन पर ढेर हो गई थी। इससे उसे मैच में 205 रनों से करारी हार मिली थी। मैच में जापान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन का स्कोर खड़ा किया था। गेंदबाजी में जापान के लिए काज़ुमा काटो-स्टैफोर्ड ने 3.2 ओवर में 7 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।